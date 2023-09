Tíz éve működik sikerrel a pécsi animációt bemutató állandó kiállítás

Az állandó kiállításról

A látogatók megismerkedhetnek az animációkészítés titkaival – a kellékekkel, az eszközökkel és a munkafolyamatokkal. Betekintést nyerhetnek az egyszerű kezdetleges eszközöktől a klasszikus rajzfilmeken és stoptrükk-animációkon át a számítógéppel készített filmekig. A kiállítás központi témája a razjfilm, lépésről lépésre ismerhető meg egy film elkészítésének folyamata.

A látogatók olyasmit is láthatnak itt, ami egy animációs film megtekintésekor sosem kerül a néző szeme elé: például eredeti forgatókönyv, figura- és háttértervek sora, a mozgásfolyamatok tervei, a kihúzott és kifestett celluloid lapok sokasága, a ma is üzemképes trükk-kamera és a filmvágóasztal. Rendkívül érdekes a mai fiatalok számára, hogy miként készültek ezek a filmek még a számítógépek megjelenése előtt. A stoptrükk-technikával életre kelnek a bábok, kockák, papírból kivágott figurák, kisautók, vagy akár bonbonok is megmozdulnak. A bemutató tárlat áttekintést ad az 1970-es évektől három évtizeden át működő pécsi animációs filmstúdió alkotásairól is. A kiállítás interaktív, a technikák kipróbálhatók, mindenki elkészítheti saját animációs filmjét.