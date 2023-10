1931 késő őszén mutatták be a második magyar hangosfilmet, ez volt a Hyppolit, a lakáj. Az alkotás sikere azóta is töretlen, a hatása rendkívüli. Ahogyan Mikó Istvánék felidézik, ennek a történetnek a poénáradata ma is frissnek hat, nem véletlenül vált klasszikussá. A színészlegenda elsősorban a szövegkönyvet, valamint a két férfi szereplőt, Csortos Gyulát és Kabos Gyulát emlegette. Hűvösvölgyi Idikó pedig a Haraszti Mici alakította Schneiderné Aranka szerepéről beszélt, úgy érezte, a grófi világra áhítozó feleség alakjában nagy szerepet játszott a színésznő.

A Hyppolit,a lakáj 2018-as színpadi változatáról mesél Hűvösvölgyi Ildikó és Mikó István a műsorban (Fotó: Hír TV)

2018-ban ugyanis a Turay Ida színház is műsorra tűzte a Hyppolit, a lakájt, amelyben Hűvösvölgyi Ildikót és Mikó Istvánt láthatták a nézők. Mikó István rendezőként a történet egyben tartását érezte kihívásnak, hiszen a színpadi változat jóval hosszabb is, mint a film: s három nap alatt játszódik le a történet. A jogdíjak kapcsán, mint kiderül,

voltak bizonyos megkötések a színpadi verzióra vonatkozóan, így például a legendás dal, a Pá, kis aranyom…. nem szerepelt ebben a változatban.

Ugyanakkor tény, hogy Eisemann Mihály fülbemászó dallama hangosfilmjeink első nagy slágere volt. A darab próbaidőszakára is nagy szeretettel emlékeznek vissza mindketten, és bár ma már csak ritkán játsszák, jólesik felidézni a történetet, mind Hűvösvölgyi Ildikónak, mind Mikó Istvánnak.

Sal Endre a harmincas évek filmes világába kalauzolja a nézőket (Fotó: Hír TV)

Sal Endre, az Újságmúzeum főszerkesztője a következő vendég a műsorban, s tőle megtudhatjuk, hogy a filmet nemcsak magyarul, hanem németül is leforgatták. Bár a német nyelvű verzió megbukott, nálunk óriási siker volt Az úrhatnám polgár című Moliére-darab modernizált verziója. És bár a második hangosfilm volt a sorban, Sal Endre hangsúlyozza, hogy azóta is a legek között van.

Az 1931-es esztendő egy csúcskorszak kezdete volt, még a béke időszaka.

Megtudjuk, hogy Gózon Gyulának szánták eredetileg Kabos Gyula Schneider Mátyásának szerepét, valamint hogy 1956-ban azért foglalkoztak előszeretettel ezzel a filmmel, mert a 30-as évek újgazdagait figurázta ki. Szó esik még természetesen a film fülbemászó dallamairól is. Mivel a korszakban még nem volt rádió, a filmek tudtak ikonikus dallamokkal megajándékozni minket, így a „Köszönöm, hogy, imádott…” kezdetű dal is hihetetlen népszerűvé vált.

Mit mondhatnánk még? Klasszikusok rajongóinak, valamint Kabos Gyula- és Jávor Pál-kedvelő nézőknek ajánljuk elsősorban a szombat esti Szélesvásznú történelem adását.

Borítókép: A Szélesvásznú történelem adásának pillanatai (Fotó: Hír TV)