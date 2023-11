Animációs fesztivál lesz az Urániában

A gazdag kínálatban a legfrissebb szórakoztató és művészi animációs termés legjava szerepel, a japán animéktől a díjnyertes magyar zenei klipekig. A december 3-ig tartó nemzetközi fesztivál vetítéseinek és kísérőprogramjainak az Uránia mellett a Francia Intézet és a Toldi mozi ad helyet.

Fotó: Szalay Éva



A hivatalos megnyitón Magyarországon először láthatja a közönség a mára klasszikussá vált japán rendező, Hayao Miyazaki új filmjét. A fiú és a szürke gém című alkotás félig önéletrajzi ihletésű fantasy az életről, a halálról és az alkotásról, tisztelgés a barátság előtt.



Az Anilogue hagyományos rövidfilmes versenyprogramjában idén három blokkban 26 alkotás mérettetik meg, köztük az idei év két magyar világsikerével, Hegyi Olivér A szív kertje és Buda Anna Flóra 27 című animációjával.



A fesztivál szervezői a gyerekekről sem feledkeztek meg: kisiskolásoknak, valamint kiskamaszoknak szóló versenyprogrammal is várják a családokat az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Az egész estés filmek tíz túj alkotást felvonultató mezőnyében különösen erős az animefelhozatal: a nyitófilm mellett a világhírű filmrendező, Keiichi Hara látványos alkotása, a Magányos kastély a tükörben és az ikonikus Studio 4C legfrissebb alkotása, a Tűzmadár – a virág emléke is szerepel a műsoron.

A fesztivál záró gáláján látható Komada – a legendás whisky nyomában című anime a japán whiskykészítés rejtélyeibe avatja be a nézőt. Két új magyar egész estés film is megtalálható a fesztivál kínálatában: az Európai Filmdíj animációs rövid listáján szereplő Műanyag égboltot és Magyarország Oscar-jelöltjét, a Kojot négy lelkét a külföldi nézőkre is gondolva angol felirattal vetítik.



Különleges színfolt a palettán az Iránban játszódó perzsa nyelvű animáció, A Szirén, melynek zenéjét Eric Truffaz szerezte. A spanyol Szelíd metálarcok című film két Iron Maiden-rajongó sorsát mutatja be.

Az érdeklődők ismét többórás filmnézői maratonra nevezhetnek be az Animált éj nevű szeánszon, melyen aktuális fesztiválkedvenceket, új animált videóklipeket, valamint humorral, horrorral és szerelemmel fűszerezett alkotásokat vetítenek – olvasható a szervezők közleményében.

Borítókép: Jelenet Hayao Miyazaki A fiú és a szürke gém című filmjéből (Forrás: YouTube)