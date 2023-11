Hatalmas érdeklődés és közönségsiker

Az idén harmadik alkalommal megrendezett összművészeti eseménysorozat tucatnyi helyszínén a komoly- és könnyűzenei, világzenei és jazzkoncertek, opera- és táncelőadások mellett könyvbemutatók és pódiumbeszélgetések, kortárs képzőművészeti kiállítás és vásár, sőt egész napos ingyenes családi program is várta az érdeklődőket. – Nemcsak a fesztivál életében, de az egyetemes zenetörténelemben is kiemelt eseménynek számított Kurtág György egyetlen operájának magyarországi premierje, amelynek előkészületeiben legnagyobb örömünkre a zeneszerző maga is aktívan részt vett – emelte ki Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója. – Hasonló jelentőséggel bírt Liszt töredékben fennmaradt operája, a Sardanapalo hazai előadása is, amelynek megvalósulásában a Staatskapelle Weimar, a nemzetközi sztárszólisták és a Nemzeti Énekkar Női Kara mellett a darabot rekonstruáló brit zenetudósnak, David Trippettnek is elévülhetetlen érdemei vannak – fejtette ki a vezérigazgató.

Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója. Fotó: Ladóczki Balázs

A fesztiválon több új bemutató is helyet kapott: a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Eredics Benjaminnak a Bartókt-tavaszon bemutatott zeneművére koreografálta kreációját, míg Feledi János két kortárs zeneszerző – Orbán György és Szentpáli Roland – művére készítette legújabb darabját.

– Bár viszonylag fiatal rendezvényről beszélünk, a Liszt-ünnep idén is bebizonyította, hogy helye van a hazai és a nemzetközi fesztiválnaptárakban – összegezte Szomolányi Janina, a fesztivál operatív igazgatója.

– Több olyan produkciót is sikerült színpadra állítanunk, amelyekben a meghívott külföldi előadók magyar művészekkel együtt léptek fel. Radics Gigit maga John Clayton, a Clayton–Hamilton Jazz Orchestra vezetője kérte fel, míg a Boban Markovic Orkestar a Parno Graszttal, Lakatos Mónikával és a Romafest Gypsy Dance Theatre-rel közösen adott fergeteges koncertet – emelte ki az operatív igazgató.

A Liszt-ünnep minifesztiváljai is nagy népszerűségnek örvendtek a látogatók körében: a PONT Fesztiválon a családok a nyugat-afrikai régió kulturális csodáit ismerhették meg a napfényes Múzeumkertben, a Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár négy napján sokszor a Nemzeti Táncszínházon kívülre kígyózott a dedikáltatni vágyó irodalomrajongók sora, a Bálnában az Art Market Budapest nemzetközi kortárs képzőművészeti vásáron közel kétezer ember fordult meg, az Akváriumban zajló Isolation Budapesten pedig maguk a fellépők is ott csápoltak a tömegben egymás koncertjein.

Idén először az eseményt egy hatrészes plakátkampány harangozta be, a látogatók most is fellapozhatták a fesztivál magazinját, böngészhették a Liszt-ünnep blogján megjelent írásokat, és a kulisszák mögé kalauzoló Fesztivál Extra videók is visszatértek az online csatornákra. A tizenkét napos eseménysorozatról a Bartók-tavaszhoz hasonlóan a fesztivál saját gyártású videósorozata, a Fesztiválhíradó naprakészen tudósította a nézőket, a legjobb pillanatokat pedig itt foglalták össze.