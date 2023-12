Legendákkal játszott együtt a filmvásznon – meghalt Shirley Anne Field

Nagy szomorúsággal osztjuk meg a hírt, hogy Shirley Anne Field vasárnap békésen elhunyt családja és barátai körében. Nagyon fog hiányozni, és emlékezni fogunk rá megingathatatlan szellemisége és több mint öt évtizedes, színpadon és képernyőn szerzett csodálatos öröksége miatt

– közölte a színésznő családja, a közleményt a Guardian idézte.

Shirley Anne Field 2004-ben Londonban. Fotó: Gareth Cattermole/Getty Images

Az 1936-ban született Shirley Anne Field kezdetben modellkedett, szépsége és hamar megmutatkozó tehetsége nyomán azonban hamar a film világában találta magát. Később olyan filmekkel vált ismertté, mint az 1966-os Alfie – Szívtelen szívtipró, az Ember a holdon, A háború szerelmese és A Nap királyai.

Tévés produkciókban is feltűnt, és több színházi darabban is játszott pályája során, például a The Cemetery Club és a Five Blue Hair Ladies Sitting on a Green Park Bench című előadásokban.

Hosszú karrierje során igazi filmes legendákkal dolgozott együtt, híres partnerei közé tartozik Laurence Olivier, Michael Caine, Rober Wagner és Steve McQueen is.

Borítókép: Shirley Anne Field 1958-ban (Fotó: Getty Images/Evening Standard)