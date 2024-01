Világsztárok és világszámok Budapesten

– Közel három évtizedes hagyomány, hogy a fesztivál utáni műsorban itt tartjuk a győzteseket, hogy két hónapon keresztül a magyar közönség is megcsodálhassa a világ legjobb artistaművészeinek produkcióit. Szemkápráztató csodák, emberfeletti teljesítmények, hihetetlen varázslatok követik egymást a Fővárosi Nagycirkusz porondján. Olyan művészektől, akik nemcsak a legjobbak, hanem példaképek is: a kitartás, a szorgalom, az összefogás és egymás segítésének példaképei – mondta a műsorral kapcsolatban Fekete Péter, a Fővárosi Nagycirkusz és a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatója.

Alex Giona és lovai március 17-ig láthatók a Fővárosi Nagycirkusz műsorában. Fotó: Urbán Ádám

A Fesztivál Plusz – Világsztárok Budapesten első fellépője a vietnámi Bui Quoc Huy, aki 2013 óta a világhírű vietnámi A O Show előadója.

Az ott eltöltött idő alatt kutatott és alkotott, ennek eredményeként pedig kitalált egy új rekvizitet: egy különleges cyr kereket. A műsor bohócai Anton & Viktor Franke, a világhírű apa-fia bohócduó, akik összesen négy bohóctréfát mutattak be az előadás alatt. A Kazah Állami Cirkusz művészei bejárták a világ minden szegletét, a Csodaláda című karácsonyi műsorban a magyar közönség is megismerhette őket. Parádésan kivitelezett helyzetkomikumaik ezúttal is nagy sikert arattak, melyet a Walker Diabolo négy tajvani művészének hihetetlenül látványos és dinamikus diabolószáma követett. A fiatalok 2019 óta visszatérő vendégei a Cirque du Soleil műsorainak. A dinamikus trükkök után a papagájoké a főszerep: Elisa Cussadié ezüst díjat nyert állatszámában megmutatta, milyen magas szintre fejleszthető az együttműködés ezekkel az intelligens állatokkal. A White Show – Lyrical Circus Late-Night Show ezüst díját kiérdemlő Anton Mikev Moszkvában született, édesanyja légtornászként azon kevés nő közé tartozik, aki lengő trapézon négyes szaltót tudott ugrani. Anton produkciójának különlegessége, hogy gurtniszáma közben egy labdával is egyensúlyoz és trükköket mutat be a levegőben. Ezután a szabadidomításé volt a porond:

a fesztivál bronz díjában részesült Alex Giona és lovainak közös fellépéséből árad a harmónia és az egymás iránt érzett tisztelet.

A szünet utáni első szám Andrej Pogorelov halálkerék-produkciója: ma ő az egyetlen artista a világon, aki a kerék külső részén hátraszaltót mutat be, kiérdemelve ezzel a XV. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál ezüst díját. A műsorban ezután egy cirkuszokban ritkán látható zsáner, a „shaker cup” zsonglőrködés következik a 2016 legjobb fiatal spanyol művészének választott spanyol–olasz Bruno Macaggi előadásában. Macaggi igazi kuriózum, hiszen csak két zsonglőr van a világon, aki 12 shaker pohárral tud játszani, és Bruno az egyikük.

A Red-White-Green Show – Hungarian Supertalents magyar kiválóságokat felvonultató műsorának bronz díjasa, Russnák Regina a Baross Imre Artistaképző növendéke volt.

Az artistaiskolában légtornára szakosodott: most gurtniszámát láthatja a Fővárosi Nagycirkusz közönsége. A műsor zárószámát pedig a Mongóliából érkezett Zola Troupe mutatta be. A fesztelenül, játszi könnyedséggel kivitelezett bámulatos trükkökkel és szenzációs mutatványokkal teli deszkaszámuk a világ minden pontján elsöprő sikert arat, műsorszámukat több mint tíz nemzetközi cirkuszversenyen értékelték már rangos díjakkal. Hét ember magasságban végrehajtott szaltóikat a XV. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál zsűrije is arany díjjal jutalmazta.

A Fesztivál Plusz − Világsztárok Budapesten című műsor március 17–ig látható a Fővárosi Nagycirkuszban.

Borítókép: Elisa Cussadié papagájszáma (Fotó: Urbán Ádám)