Magyar berendező esélyes a legrangosabb filmes elismerésre

A Kultúra.hu érdeklődésére a művész elmondta, nem lepte meg a jelölés, mert amikor meglátták a látványterveket és nekifogtak a megvalósításuknak, érezték, hogy ütős lesz. Amikor pedig a stábtagok elképedve jöttek be a díszletbe, biztosan tudták, hogy valami nagyon jót alkottak.

A díszlet és a látvány verseng az Oscar-díjért. Forrás: Searchlight Pictures

– Jórgosz Lánthimosz rendező neve eleve garancia a minőségre. Két angol tervező, James Price és Shona Heath elképzelései alapján, de a saját ízlésünket latba vetve dolgoztunk. Nagy csapat vagyunk, sokan segítik a munkámat, és csupán szerencse kérdése, hogy az én nevemet sorolták fel az Oscar-jelöltek között. Fontos feladatom felkutatni és jól dönteni, hogy kiket veszek magam mellé – fejtette ki a látványtervező.

A film fekete humorú science fiction vígjáték, látványvilága még az alkotókat is meglepte a vetítésen.

– Amikor a forgatókönyvet olvastuk, szürreális világot képzeltünk el. Tudtuk, hogy nem lehet egyszerű berendezéssel megoldani a látványt, hanem valami nagyon különlegeset kell csinálnunk. Nem lett volna elég csak Magyarországról összeszedni a tárgyakat, ezért Prágából, Franciaországból, Németországból is hozattunk bútorokat, Indiából pedig például terítőt, vagy Bécsből vázát. Minden tárgyat az alapján választottunk ki, hogy méltó legyen a film látványvilágához. Nehéz, de rettentő élvezetes csapatmunka folyt. A kosztümöt, a sminket, a hajat is Oscarra jelölték, és ezeken is sok-sok magyar szakember dolgozott, akiknek a neve szintén ott lehetne a jelöltek között – mondta a művész.

Arra is kitért, hogy a Szegény párákból a párizsi bordélyház díszlete a kedvence.

– Azt éreztem magamhoz legközelebb, mert csodálatos, dús, részletgazdag helyszín: minden kis tárgy, lámpa a helyén van benne. Ehhez például öt különböző országból érkeztek a tárgyak. Fontosak számomra a részletek, mert azoktól lesz szép a végeredmény.

Maximalista vagyok: addig megyek, amíg nem találom meg mindenből a legjobbat

– jelentette ki az Oscarra jelölt magyar berendező.

A Mihalek Zsuzsával készült interjú teljes változatát a Kultúra.hu oldalán olvashatják el.