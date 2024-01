Oscar-díj: ismét van magyar esélyes, az Oppenheimer kapta a legtöbb jelölést

Az Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia (AMPAS) kedden a Los Angeles-i Samuel Goldwyn Színházban hozta nyilvánosságra az Oscar-jelöléseket.

A több mint húsz filmes kategória jelöltjeit a Jokerből ismert Zazie Beetz és Jack Quaid, Az éhezők viadala sztárja olvasta fel, az eseményt a filmakadémia élőben streamelte a honlapján és az ABC televízió reggeli műsora is közvetítette.

A jelölésekről az amerikai filmakadémia csaknem 11 ezer fős tagsága döntött szavazással. Idén a szavazattal rendelkező tagok rekordszámú, 93 országból küldték be voksaikat. A legjobb film kategória jelöltjeiről az egész tagság szavazott, a többi kategóriában az illető ágazatokhoz tartozó tagok voksoltak – mondta el bevezetőjében Janet Yang, a filmakadémia elnöke.

Magyar Oscar-díjasok: Rófusz Ferenctől Deák Kristófig

Az első Oscar-díjas magyar alkotás Rófusz Ferenc A légy (1980) című animációs rövidfilmje volt. Egy évvel később első magyar játékfilmként Szabó István Mephisto című alkotása nyerte el a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Oscar-díjat. A kategória 2015. évi győztese Nemes Jeles László Saul fia című alkotása lett.

2016-ban a rövidfilm kategóriában Deák Kristóf Mindenki című alkotása nyert.

A legjobb idegen nyelvű filmek között már 1968-ban versengett a Fábri Zoltán rendezte A Pál utcai fiúk, majd 1974-ben Makk Károly alkotása, a Macskajáték, 1978-ben az ugyancsak Fábri Zoltán rendezte Magyarok, 1980-ban pedig Szabó István Bizalom című filmje. A Mephisto után 1983-ban a Gyöngyössy Imre és Kabay Barna rendezte Jób lázadása, majd Szabó István történelmi trilógiájának másik két darabja, 1985-ben a Redl ezredes, 1988-ban a Hanussen volt jelölt. 2013-ban Szász János A nagy füzet című alkotása szerepelt a kilenc alkotást tartalmazó szűkített listán, de nem jutott be az öt Oscar-jelölt közé. 2017-ben Enyedi Ildikó Testről és lélekről című alkotása a díjra esélyes öt alkotás között szerepelt. 2018-ban Tóth Barnabás Susotázs című rövidfilmje, a következő évben a rendező Akik maradtak című alkotása a nemzetközi filmek rövidített listáján szerepelt, de a jelöltek közé végül nem jutott be.

Az animációs rövidfilm kategóriában 1975-ben Jankovics Marcell Sisyphus, 2006-ban M. Tóth Géza Maestro című alkotását jelölték. 2014-ben Bucsi Réka Symphony No. 42 című alkotása bekerült a díjra esélyes tíz produkció közé, de a legjobb öt közé már nem jutott be.

Az egyetlen Oscar-díjas magyar színész Lukács Pál (Paul Lukas), aki 1943-ban nyerte el a trófeát az Őrség a Rajnán című filmért.

Legutóbb 2022-ben vehetett át magyar filmes Oscar-díjat: Sipos Zsuzsanna a Dűne díszletberendezőjeként a legjobb produkciós tervezés kategóriában.

Az Oscar-gálát március 10-én (magyar idő szerint 11-én) rendezik Los Angelesben, ekkor derül ki, kik válthatják aranyszobrocskára a jelölésüket.

Az Oscar-jelöltek listája:

Legjobb film

Barbie

Maestro

Előző életek

Szegény párák

Oppenheimer

Téli szünet

American Fiction

Egy zuhanás anatómiája

Érdekvédelmi terület

Megfojtott virágok

Legjobb rendező

Christopher Nolan (Oppenheimer)

Martin Scorsese (Megfojtott virágok)

Giórgosz Lánthimosz (Szegény párák)

Jonathan Glazer (Érdekvédelmi terület)

Justine Triet (Egy zuhanás anatómiája)

Legjobb férfi főszereplő

Cillian Murphy (Oppenheimer)

Paul Giamatti (Téli szünet)

Bradley Cooper (Maestro)

Colman Domingo (Rustin)

Jeffrey Wright (American Fiction)

Legjobb női főszereplő

Emma Stone (Szegény párák)

Carey Mulligan (Maestro)

Lily Gladstone (Megfojtott virágok)

Annette Bening (Nyad’)

Sandra Huller (Egy zuhanás anatómiája

Legjobb férfi mellékszereplő

Sterling K. Brown (American Fiction)

Robert De Niro (Megfojtott virágok)

Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

Ryan Gosling (Barbie)

Mark Ruffalo (Szegény párák)

Legjobb női mellékszereplő

Da’Vine Joy Randolph (Téli szünet)

Emily Blunt (Oppenheimer)

Danielle Brooks (The Color Purple)

Jodie Foster (Nyad’)

America Fererra (Barbie)

Legjobb eredeti forgatókönyv

Egy zuhanás anatómiája (Justine Triet, Arthur Harari)

Téli szünet (David Hemingson)

Maestro (Bradley Cooper, Josh Singer)

May December (Samy Burch, Alex Mechanik)

Előző életek (Celine Song)

Legjobb adaptált forgatókönyv

Barbie (Noah Baumbach, Greta Gerwig)

Oppenheimer (Christopher Nolan)

American Fiction (Cord Jefferson)

Szegény párák (Tony McNamara)

Érdekvédelmi terület (Jonathan Glazer)

Legjobb operatőri munka

Oppenheimer (Hoyte van Hoytema)

Megfojtott virágok (Rodrigo Prieto)

Maestro (Matthew Libatique)

Szegény párák (Robbie Ryan)

El Conde: A gróf (Edward Lachman)

Legjobb vágás

Egy zuhanás anatómiája

Téli szünet

Megfojtott virágok

Oppenheimer

Szegény párák

Legjobb eredeti filmzene

Oppenheimer (Ludwig Göransson)

American Fiction (Laura Karpman)

Megfojtott virágok (Robbie Robertson)

Indiana Jones és a sors tárcsája (John Williams)

Szegény párák (Jerskin Fendrix)

Legjobb eredeti betétdal

„What Was I Made For?” (Barbie)

„I’m Just Ken” (Barbie)

„The Fire Inside” (Flamin’ Hot: Egy pikáns sikertörténet)

„It Never Went Away” (Amerikai szimfónia)

„Wahzhazhe (A Song For My People)” (Megfojtott virágok)

Legjobb hang

Az alkotó

Maestro

Mission: Impossible – Leszámolás

Oppenheimer

Érdekvédelmi terület

Legjobb jelmez

Barbie

Megfojtott virágok

Napóleon

Oppenheimer

Szegény párák

Legjobb díszlet

Barbie

Szegény párák

Megfojtott virágok

Oppenheimer

Napóleon

Legjobb smink és haj

Golda

Maestro

Oppenheimer

Szegény párák

A hó társadalma

Legjobb vizuális effekt

Godzilla Minus One

Az alkotó

A hó társadalma

Mission: Impossible – Leszámolás

A galaxis őrzői: 3. rész

Legjobb animációs film

Nimona

Elemi

A fiú és a szürke gém

Robot Dreams

Pókember: A Pókverzumon át

Legjobb animációs rövidfilm

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniform

Pachyderme

War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

Legjobb nemzetközi film

Én vagyok a kapitány (Olaszország)

Tökéletes napok (Japán)

A hó társadalma (Spanyolország)

A tanári szoba (Németország)

Érdekvédelmi terület (Egyesült Királyság)

Legjobb rövidfilm

A múlt sebei

Invincible

Night of Fortune

Red, White and Blue

Henry Sugar csodálatos története

Legjobb dokumentumfilm

Bobi Wine: The People’s President

The Eternal Memory

Négy nővér

To Kill a Tiger

20 Days in Mariupol

Legjobb rövid dokumentumfilm

The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

Island in Between

The Last Repair Shop

Nai Nai & Wài Pó

Borítókép: Oscar-díj (Fotó: AFP/Valerie Macon)