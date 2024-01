Nagyszabású Munkácsy-musicalt mutat be a Jókai Színház Békéscsabán

Seregi Zoltán színházigazgató a próbát megelőzően hangsúlyozta, az előadáson csak itt-ott változtattak, de hűek maradtak az eredeti musicalhez. A próbafolyamat érdekességének és nehézségének nevezte, hogy a darabban több kettős szereposztás is lesz. Az egyik Munkácsyt Kocsis Dénes, a Budapesti Operettszínház művésze alakítja majd. Puskás Dániel első szereposztásban Pál László festőművészt, Munkácsy barátját alakítja majd, másodszereposztásban pedig ő is Munkácsyt viszi színpadra. Mindemellett az eddigiektől eltérően első éves színészhallgatók is szerepelnek majd az előadásban.

Koltai Gábor rendező elárulta, hogy habár most olvasópróbát tartanak, az éles próbák csak január végén kezdődnek, így egy igen feszített felkészülésnek néznek elébe a február 23-i bemutatóig.

– Az előttünk lévő darab nem precízen Munkácsy életét dolgozza fel.

Nagyon sokat merít a Dallos Sándor-féle könyvből, több motívum lett átemelve a színpadi játékba.

A szerzők szándékait dicséri, hogy mindezt úgy tették, hogy nem rugaszkodtak el nagyon az eredeti történettől, így nem vált hamissá. Kiegészítették sok vízióval, gondolattal, szöveggel, de az egész beleilleszkedik abba a Munkácsy-képbe, amit az a két hatalmas regény kialakít – fogalmazott a rendező, hozzátéve, hogy alapvető történelmi tévesztés sem megengedett az ilyen jellegű darabokban.

Seregi Zoltán kiemelte, a darabban többször lesz kettős szereposztás (Forrás: Facebook/Jókai Színház)

A portál beszámolója szerint Koltai hangsúlyozta, nagyon lényeges számára az a tény Munkácsyval kapcsolatban, hogy ő a magyarságát soha nem veszítette el, akármennyire is eltávolodott szülővárosától és hazájától.

Ezt próbálta meg az eredetei darabhoz képest jóval szervesebben beépíteni a most készülő előadásba.

Kiemelte, nagy a felelősségük, hiszen ha jól sikerül, a darab méltó hozzájárulás lehet ahhoz az építészeti gondolkodásmódhoz, ami Békéscsabán hosszú évek óta jelen van és ami a Munkácsy-negyedben testet ölt.

A látványvilággal kapcsolatban elhangzott, egy két részre osztott forgószínpadon mutatják be az előadást, melyben sok jelenet lesz. Ezt kiegészíti majd a zenekari árok, ami szintén látszani fog. A rendező elmondta, az volt a céljuk, hogy egy szép és látványos színpadképet hozzanak létre, ami felidézi Munkácsy Mihály életének állomásait egészen az asztalosinasi éveitől a gazdag, párizsi időszakán át a Parlamentbe készült Honfoglalás című kép megfestéséig.

Borítókép: pillanatkép az olvasópróbából (Forrás: Facebook/Jókai Színház)