Balaton Sound: erősödik 2024-ben az underground vonal

– A most bejelentett fellépőkkel együtt már tisztán látható az a törekvésünk, hogy az elektronikus zenei színtér széles választékából meríthessenek a Heineken Balaton Sound látogatói – kezdte a friss bejelentést Filutás Anna, a fesztivál projektvezetője. Mint elmondta, a beach fesztiválon ugyanúgy helyet kap a mainstream elektronikus zenei élvonal, mint az underground elektronika legjobbjai, így a most bejelentett nevekkel jelentősen erősödik az egyre népszerűbb hard techno és hardstyle előadók sora is.

A Balaton Sound nagyszínpada idén új helyre költözik (Forrás: Balaton Sound)

– Érkezik hozzánk például az egyik legaktuálisabb női DJ, a belga Amelie Lens. Amelie fellépése azért is öröm számunkra, mert még nem láthatta őt a Sound közönsége, és bár tavaly decemberben született meg első gyermeke, így is igent mondott a felkérésünkre – mondta a projektvezető, aki hozzátette, hogy

idén fellép a Soundon Adam Beyer is, aki évtizedek óta kiemelkedő előadója a techno-szcénának, de itt lesz a zenetörténet legnagyobb globális streamingjét produkáló MEDUZA, valamint Maceo Plex, a TOP 100-ban helyet foglaló kubai-amerikai DJ, aki tavaly decemberben rukkolt elő nagy sikert aratott új albumával.

Fellép majd az elektronika kultúrájával együtt lélegző Vintage Culture és élő produkcióval érkezik Stephan Bodzin,

– A hard techno vonalat erősíti – a korábban bejelentett Nico Moreno mellé érkezve – az impozáns és megkerülhetetlen 999999999, az egyszerre rendkívül kreatív és kompromisszumok nélküli Sara Landry, vagy az újgenerációs francia DJ, Trym – tette hozzá a projektvezető. A főszervező elmondta azt is, hogy több változás is várja majd a látogatókat. Új helyre kerül például a főbejárat és változik a nagyszínpad helyszíne, ezzel is kényelmesebb teret adva a várhatóan nagy számú közönségnek. Továbbra is a fesztivál része a rengeteg külföldi látogatót vonzó 1 km hosszú partszakasz, amely vízparti helyszínekkel, beach partikkal, valamint kényelmes lazulással, vízi játékokkal várja a látogatókat a fesztivál ideje alatt, éjjel-nappal. – Az új helyre kerülő nagyszínpadon a programok immár hajnalba nyúlóan szórakoztatják a közönséget, az utolsó napon pedig egy hatalmas end show-val zárunk, az elektronikus tánczene keményebb stílusaiban kiemelkedő, visszatérő holland szervezőcsapat, a Q-dance prezentálásában – árulta el Filutás Anna.

És most nézzük, kik is szerepelnek az új bejelentésben.

Jön tehát a svéd techno kiemelkedő alakja, Adam Beyer, a streamingben elképesztő teljesítményt nyújtó olasz MEDUZA, a keményzene dobosából az elektronikus zenei színtér úttörőjévé vált Zomboy, a pimasz elektronikus ritmusok, agresszív basszusvonalak előadója, Borgore, a rövid idő alatt széles körű hírnevet szerző szlovén Brina Knauss, a táncparkett-rengető élő szettjeivel érkező Reinier Zonneveld, és az olasz testvérpárból álló techno duó, a Mathame.

A Heineken Balaton Sound vendége lesz a hard techno színtér élvonalából a 99999999, az istenien nőies ipari technojáról ismert Sara Landry, a dán elektronikus tánczene reprezentánsa, Kölsch, valamint a kortárs német techno formáció, a FJAAK.

Élő produkcióval érkezik Stephan Bodzin, itt lesz Belgium egyik legizgalmasabb „exportterméke”, Amelie Lens, továbbá az IDM, a house és techno stílusok gyökereiből táplálkozó Mind Against, az időtlen hardstyle zene tiszta energiája, a The Qreator, a holland hardstyle duó, a Sound Rush, a szintén hardstyle-ban utazó Ran-D, a holland „raw hardstyle jelenség”, azaz a Warface, hard dance színtér egyik leggyorsabban emelkedő előadója, Sefa Vlaarkamp és DV8 , akit joggal neveznek „a hardstyle hangjának".

Szintén fellép a Soundon a leghíresebb színpadok és DJ-pultok kedvelt előadója, Juliet Fox, a legnagyobb techno fesztiválokon fellépő, egyedülálló román művésznő, Nusha.

Space 92 a francia techno zene egyik legkelendőbb előadója, POPOF szintén az egyik legismertebb francia név a techno és house zene világában, kettejük produkciója a Space 92 x POPOF present: Turbulences most a Balaton-parton mutatkozik be.

A most bejelentett listán szerepel Miss Monique, aki talán a legelismertebb női progresszív house DJ Európában, a Franciaországból származó feltörekvő DJ, a harddance és hardtrance között lavírozó Trym aka Sparkling Water Boy, valamint Vintage Culture, a house, tech-house, melodic house brazil kiválósága, nem mellesleg a Dj Mag listán jelenleg a 10. helyen álló előadó. És csatlakozott még a fellépők sorához Alison Wonderland , aki a trap, a future bass és más népszerű EDM műfajok elemeit ötvözi, miközben kísérletezik a rock, a pop és a klasszikus zene elemeivel, Sam Feldt, aki az elmúlt időszakban a világ egyik legkeresettebb elektronikus művészévé vált, az elismert kiadványok, kollaborációk, remixek és élő fellépések sorával, valamint a változatos stílusáról, elsősorban a house és a techno, de az electro és a tech house elemeivel is operáló Maceo Plex is.

Borítókép: idén is várja Zamárdiban a fesztivál július 3. és 6. között (Forrás: Balaton Sound)