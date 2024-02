Hódmezővásárhelyen váratlanul színházat alapítottak

Mint a tudósításban írják, az alpolgármester az Időben című műsorban mesélte el, hogy Xantus Barbara színművész nyáron több alkalomban is a városban járt, és nagyon megtetszett neki a település. Az önkormányzatnak sikerült jó együttműködést kialakítani vele. Mivel a város több színielőadást is vásárolt, úgy kalkuláltak, hogy megérné saját produkcióban megvalósítani hasonlókat. Xantus Barbara kapcsolati tőkéjét és szakértelmét adja a színházhoz, amelynek egy tavaszi és egy őszi ciklusa lenne.



Xantus Barbara színésznő Budapesten, 2021. március 2-án. Fotó: Szabad Föld/Németh András Péter

Gyöngyösi Ferenc arról is beszámolt, hogy a színésznő szombatonként gyermekeknek tartana színjátszó foglalkozást, illetve gyermekműsort. A felnőtteknek többféle műfajban szerveznek előadásokat esténként. Az alpolgármester bejelentette, hogy a Szabó Magda Színházat a tavaly nyáron elindított Kultúr-térrel kapcsolnák össze.

– Több programot oda vinnénk ki, de lennének olyan előadások is, amelyeket a „pinceszínházban”, a városháza most felújítás alatt álló pincéjében rendeznénk meg

– nyilatkozta Gyöngyösi Ferenc, aki azt is elmondta, hogy

azért Szabó Magdáról nevezik el a színházat, mert az írónő az 1940-es években egy ideig Vásárhelyen tanított. Xantus Barbara már egyeztetett is erről hagyatékának kezelőjéről. Az alpolgármester azt is kijelentette, hogy a színház egyelőre kísérleti jelleggel működik majd, és ha életképes lesz, akkor gondolják át, milyen formában viszik tovább.

A Délmagyar.hu felvetette a kérdést, hogy a Szabó Magda Színházzal nem rontják-e a művelődési ház színházbérletes előadásainak látogatottságát, Gyöngyösi Ferenc azt válaszolta, hogy ettől nem tart, mert azok telt házas előadások, ez pedig azt jelzi, hogy van igény színházra Hódmezővásárhelyen.

Az eredeti írást a Délmagyar.hu oldalán olvashatják el.