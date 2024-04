Csillagok, égbeli tűk

A Fővárosi Nagycirkusz új műsorában kiemelt szerepet kapott a zene. Ezt már a nyitány alatt megtapasztalhatták a nézők, ahol rögtön három dal, a Vigyázz a madárra!, az Under Pressure és a Kezdjetek el élni is elhangzott. A premier estéjén az énekesnő Gábor Anita, az énekes pedig Tóth-Székely Zoltán volt. Gábor Anita színésznő, énekesnő a Békéscsabai Jókai Színházban kezdte pályáját, azóta több budapesti színházban, prózai és musicalszerepben láthatta a közönség. A művésznő a Fővárosi Nagycirkusz előadásainak visszatérő szereplője. Tóth-Székely Zoltán többek között színészettel és szinkronizálással foglalkozik, az elmúlt években lehetősége volt több nagyszabású musicalben játszani az Erkel Színházban, valamint a Kecskeméti Nemzeti Színház Bánk bán opera-keresztmetszetében.

A Fővárosi Nagycirkusz nyári műsorának főszereplői a csillagok (Fotó: Urbán Ádám)

A nyitány utáni első artista fellépő Vladimir Erofeev volt rolla-bolla, más néven görgő-egyensúlyozó számával. Erofeev már bemutatkozott a Fővárosi Nagycirkusz Rain című 2022-es nyári műsorában az egyensúly megtalálását és fenntartását művészi szintre fejlesztett produkciójával.

Ezt követően az Üzbegisztánból érkezett Duo Reflection lépett színpadra különleges levegőszámával.

A két artista a torna világából jól ismert gyűrűt ötvözte a cirkuszi levegőzsáner egyik legnehezebb technikájával, a fogon lógással.

Ezután a kutyáké volt a főszerep: Arina Ermakova hivatásos néptáncos és klasszikus táncos, cirkuszi karrierjét kerékpáros pas-de-deux-vel kezdte. Kutyákkal hat éve foglalkozik, a manézsban a tánc és az idomítás elemeit ötvözi bájos kis partnerei segítségével.

Az Addis Abeba-csoport fiatal művészei az etióp cirkuszakadémiáról indultak világhódító útjukra. 2023-ban nagy sikerrel dolgoztak a világhírű Blackpool Tower Cirkuszban, most pedig két számmal is bemutatkoznak a Fővárosi Nagycirkuszban.

A műsor első felében párhuzamos kínai rúd számukat láthatta a közönség, aminek pergő ritmusa és hangulata gyorsan magával ragadta a nézőket: gyakorlatilag végigtapsolták a számot.

Az első rész zárószámát a háború kitörése óta Budapesten élő és tanuló ukrán artistanövendékek mutatták be. A Svetlana Momot vezette „Old Cirxus” School Ukraine diákjai produkciójukban ötvözték a handstand, a zsonglőr- és a légtornászelemeket a gumiasztallal.

A szünet utáni első számot az In Your Hand duo mutatta be álló zicc-en. A Moszkvai Nikulin Cirkusz művészei, Elvira és Grigorij Szergienko lírai számukban gyönyörűen ábrázolták a férfi és nő közötti, feltétlen bizalomra épülő kapcsolatot.

Ezután ismét állatos szám következett, Andrejs Fjodorvs lépett a porondra galambjai és két fehér kutyája társaságában. A Fővárosi Nagycirkusz közönsége a XII. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztiválon találkozhatott először az artistaművésszel, aki az állatok szerelmese.

Galambjai jelentik számára a családot, szinte minden idejét a róluk való gondoskodás, a közös játék és tanulás tölti ki. Produkciója ember-állat harmonikus együttélésének tökéletes példája.

A műsor ezt követően Antony Cesar gurtniszámával a levegőbe emelkedett. A fiatal belga művész már 2021-ben elhozta az arany díjat a Classic Contemporary International Salieri Circus Awards cirkuszfesztiválon, a XV. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztiválon pedig a legjobb férfi előadó különdíja mellett a Lyrical Circus Late-Night Show aranydíját ítélte neki a szakmai zsűri.

A műsor zárószámában ismét az Addis Abeba következett, ezúttal azzal a hand voltige számmal, amellyel idén kiérdemelték az 50 éves jubileumát ünneplő Monte-carlói Nemzetközi Cirkuszfesztivál Bronz Bohóc-díját.

A műsorban fellépett volna Simet László is szemaforszámával, ám a premier előtt két nappal sajnálatos baleset történt próba közben. Az artistaművész bokatörést szenvedett, ám azóta sikeresen megműtötték és jól van, tervei szerint felépülése után csatlakozik az előadáshoz.

Megszokhattuk, hogy Fekete Péter cirkuszi rendezései mindig valami fontos üzenetet állítanak a középpontba. Ez most sincs másképp.

Az előadás kezdetén megjelenő, fekete vagy fehér, enyém vagy tiéd, az én igazságom vagy a te igazságod problematikáját a műsor során feloldja egymás megismerése, hogy a fináléra megmutassa: két igazság nem feltétlen egymás ellensége, ha nem oltja ki egymást, hanem egymás mellett létezik.

A messziről jött másik ember is és én is. Mi ketten, mi sokan, mi mindannyian a kék bolygó lakói vagyunk – róluk, azaz rólunk szól a Fővárosi Nagycirkusz Csillagok, égbeli tűk című nyári műsora.