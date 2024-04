Korda György és Balázs Klári felrobbantják az Arénát

Számos slágerüket dudorásszák ma is a rajongók, és nem csak az idősebbek, a fiatalok is megszerették a sztárpár zeneszámait. Gyuri bácsi és Klárika dalai újra és újra feltűnnek a különböző rádiók műsoraiban, és a szórakozóhelyeken is gyakran hallani produkcióikat. Korda György kártyaszenvedélye is jól ismert, rengetegen megkedvelték a pókert, amióta ő közvetíti a versenyeket.

Korda György, akinek számos slágerét ma is ismerik és szeretik. Fotó: Fortepan/Szalay Zoltán

Korda György legnagyobb slágerei

Korda György táncdalénekesi karrierje 1958-ban kezdődött, és azóta számos olyan dallal örvendeztette meg a nagyérdeműt, amelyeket szívesen idéznek fel az idősebbek, de a fiatalabb korosztályból is sokan megszerették fülbemászó zeneszámaikat. Korda György az ország egyik legnépszerűbb előadója lett.

Ki ne ismerné a Lady Carneval, a Reptér, a Fehér galamb, a Gyöngéden ölelj át, a Lady N, a Mamma Mia, Virágeső, Szeressük egymást, gyerekek című dalokat?

Korda György pályafutása

Korda az 1958-as debütálása után hamar népszerű lett, rendszeresen fellépett a budapesti Moulin Rouge-ban és a Budagyöngye nevű előkelő szórakozóhelyen, itt Orlay Jenő Chappy zenekarával szórakoztatta a közönséget. Első nagy sikerét a Szeretni kell című dallal érte el 1960-ban, ennek Nádas Gábor és Fülöp Kálmán volt a szerzője.

A hatvanas évek második felében már Korda György volt Magyarország egyik legnépszerűbb táncdalénekese. Dalai valamelyest megidézték a régi világot, és olyan felhőtlen derűt sugároztak, amire nagy szükség volt akkoriban.

A magyar beatkorszakban némileg háttérbe szorultak dalai, de akkor sem tűnt el teljesen, később pedig úgyanúgy népszerű lett, mint a beat legnagyobb hazai szárnyalása előtt. Sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 1970 óta megjelent több mint húsz albuma aranylemez lett, a rendszerváltás idejére lemezei kétmillió példányban fogytak el, így 1190-ben átvehette a gyémántlemezt is, 2004-ben pedig a négymillió eladott lemez után járó platinalemezt. Korda György a nyolcvanas évek eleje óta felségével, Balázs Klárival lépett fel. Korda Györgyöt a külföldön élő magyarok is szeretik, számos alkalommal lépett fel az Egyesült Államokban, Kanadában és Ausztráliában.