Budapesten a Laibach klasszikusa

Az együttes egy Ljubljanától 60 kilométerre fekvő bányászvárosból, Trbovljéből indult 1980-ban, nevüket a szlovén főváros második világháborús német, vagyis gyakorlatilag náci elnevezéséből vették. Korai dalaik német nyelvűek voltak, gyakran használtak náci szimbólumokat, amiért nácizmussal vádolták őket. Pedig valójában csak a totalitárius diktatúrák (legyen az akár baloldali) sajátos esztétikája ihlette meg őket, a nácizmus mellett a szocialista realizmus és az olasz futurizmus is.

A Laibach volt az első külföldi zenekar, amely koncertet adott Észak-Koreában. Forrás: MTI/EPA/KCNA

Sokat elmond róluk, és arról, hogy valójában nem nácik, hogy 2015-ben az a kétes megtiszteltetés érte őket, hogy engedélyt kaptak Észak-Korea első rockkoncertjére, ami két évvel később DVD-n is megjelent.

A zenekar nemrég bejelentette, hogy tárgyalásokat folytatnak egy teheráni koncertről, amelyen az iráni zeneszerzőkkel közösen jegyzett Alamut című szimfonikus művüket adnák elő.

Hogy mennyire fasiszták, arra ők maguk azt mondták, hogy csak amennyire Hitler festőművész volt.

Miután 1983-ban bemutatkoztak a jugoszláv televízióban, nem léphettek fel többé hazájukban Laibach néven. Eljárások és letiltási kísérletek indultak ellenük, mivel a náci látványvilág a hatóságoknál is kiverte a biztosítékot. Londonba költöztek, szerepeltek Stanley Kubrick Acélllövedék című klasszikus filmjében színészként, majd 1985-ben Jugoszláviában cím és név nélkül jelent meg a debütáló lemezük.

Óriási hatást gyakoroltak többek közt a rock- és metálzenére is, a Rammstein mellett Marilyn Mansont és a Nine Inch Nailst is inspirálták.

Még egy mozifilmet is ihlettek, a 2012-es, Udo Kier szereplésével készült Iron Sky: Támad a Hold című vígjátékot, amiben a náci vezérkar a Holdra menekül a II. világháború elbukása után. Az Opus Dei a Laibach harmadik stúdióalbumaként 1987-ben jelent meg a Mute-nál (a Depeche Mode kiadójánál) és tette világhírűvé az együttest. Az új kiadás május 10-én lesz először megvásárolható vinilen, dupla CD-n és digitálisan is. A CD-változaton tizennyolc eddig kiadatlan felvétel is szerepelni fog, köztük koncertdalok az 1987–1989 közötti időszakból, amikor például a londoni Queen Elizabeth Hallban, San Franciscóban, Berlinben és Párizsban is felléptek. Az újramaszterelt Opus Dei az első a Mute kiadó Laibach-újrakiadás sorozatában.