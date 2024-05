Netflix vagy tévé? Kiderült, mennyire népszerű a streaming Magyarországon

Az NMHH felmérése alapján a teljes használói kör ennél jóval bővebb, mivel sokan élnek a szinte minden szolgáltatónál elérhető ingyenes kipróbálási időszak lehetőségével, azaz néhány hétig vagy egy hónapig előfizetés nélkül nézik a filmeket, de rendszeres használóivá végül nem válnak a csatornának. Ez utóbbi kör mindig az új szolgáltatóknál a legnagyobb, így például a 2023-ban bevezetett RTL+ programjait kétszer annyian nézték fizetés nélkül, mint amennyien végül ténylegesen előfizettek.

A streaming már nem csak a fiatalok körében népszerű (Fotó: NMHH)

Ahogyan általában a nem túl költséges innovatív szolgáltatások a fiatal korosztályokból terjednek el, a streaming használatában is jól megfigyelhető az egyes korosztályok eltérő „kapcsolási sebessége”. Míg a tizen- és huszonévesek körében a hagyományos tévézés már egyértelműen háttérbe szorult – 30 százaléknyi csak tévét nézővel szemben 60 százalékuk néz streaminget is –, a középkorúak és idősebbek körében még többségben vannak azok, akik ragaszkodnak a jól bevált televízióhoz. Ennek nyilván az is az oka, hogy a streamingszolgáltatások igénybevételéhez szükség van internet-előfizetésre, márpedig a 60 év fölöttieknek 2023-ban csak mintegy fele volt internethasználó.