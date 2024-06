Jampitalálkozó az Arénában

Sok rajongó álmát váltotta valóra a nyolcvanas évek ikonikus zenekarának június elsején feldübörgött koncertje. Az újra összeálló Hungária Most vagy soha címmel hirdette meg a nagyszabású fellépését, és bizony a veterán sztárok ötvenezer fős közönséget vonzottak a Puskás Arénába. A fergeteges rock and roll party – bár félórával később kezdődött a tervezettnél – ugyanolyan erővel zengett, mint negyven évvel ezelőtt: a Csókkirály, a Hotel Menthol, a Duci Juci, a Limbó hintó és a többi feledhetetlen sláger nemcsak a régi jampikat és jampipiket ragadta magával, de a fiatalabb korosztályt is megszólította.

Fenyő Miklós, Novai Gábor, Dolly, Szikora Róbert… a Hungária együttes élő legendái felébresztették Rockandrolliát, ha csak egy estére is.