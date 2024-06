Vincze Máté: A Petőfi-busz közelebb vitte az emberekhez a magyar kultúrát

Vincze Máté elmondta, hogy az utazókiállítás sok érdeklődőt vonzott Magyarországon és a határon túl is. Megjegyezte, hogy a múzeumpedagógusok kiemelkedő munkájának köszönhetően újabb és újabb módszerekkel viszik közelebb az emberekhez a magyar kultúrát. Ma már a muzeológia Magyarországon innovációt és élményalapú tanítást jelent, és ebben olyan sikeresek a magyar szakemberek, hogy nemzetközi példáknak is alapul szolgálnak – tette hozzá.

Az Átröpülök hosszában hazámon című utazókiállításnak helyet adó múzeumbusz Budapesten a Magyar Nemzeti Múzeum előtt 2022. augusztus 30-án. Forrás: MTI/Balogh Zoltán

Mint mondta, Petőfiről minden településen van elnevezve utca, de ő az, aki Magyarországon és a Kárpát-medencében a legtöbb helyen megfordult, akár mint vándorszínész, keresett költő vagy a kor médiasztárja. – Az, hogy egy busz emlékezik meg róla születése 200. évfordulóján, az adta magát – mutatott rá Vincze Máté.

Demeter Szilárd, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNMKK) elnöke elmondta, hogy Petőfi a Kárpát-medencét legtöbbször gyalog vagy szekéren járta be, így megismerhette a magyar valóságot. Mivel a magyar kultúra ma is fővárosi központú, ezért azt el kell vinni a magyar településekre – mutatott rá, hozzátéve: a Petőfi-busz több ember ambiciózus munkája eredményeként jött létre.

Demeter Szilárd, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyûjteményi Központ elnöke beszédet mond a Petőfi-busz utolsó állomásán, a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében 2024. június 28-án. Forrás: MTI/Soós Lajos

A Petőfi 200 kiegészítő rendezvényeként a Magyar Géniusz program is futott, amely a vidéki múzeumokat célozta meg, így sok kincset tudtunk a köz elé tárni – emlékeztetett. Demeter Szilárd szerint a magyar muzeológiának a falakon kívülre kell vinnie a múzeumokban őrzött és gondozott tudást. Erre egyik jó gyakorlat a Petőfi-busz, valamint a vándorkiállítások és a múzeumpedagógiai vándorprogram.

Az MNMKK elnöke az eseményen kitért arra is, hogy Török Petra hétfőtől főigazgatóként fogja vezetni a Petőfi Irodalmi Múzeumot (PIM), míg Zsigmond Péter szintén hétfőtől a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatói posztját tölti be.

Török Petra, a PIM megbízott főigazgatója felidézte, hogy huszonkét hónappal ezelőtt, 2022. augusztus 30-án indul útjára a Nemzeti Múzeum elől a Petőfi-busz, a PIM mozgó kiállítása, amely a Petőfi-év egyik kiemelt kezdeményezése volt.

Az Átröpülök hosszában hazámon című utazó tárlat négyszáz helyszínt keresett fel, 547 napon át üzemelt, 24 ezer kilométert tett meg. A tárlat kilencvenezer látogatót fogadott, 65 olyan településen is járt, ahol Petőfi is megfordult élete során – sorolta.

Az utazótárlat, amely vasárnapig a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében ingyenesen látogatható, tíz emblematikus tárgyon keresztül mutatja be Petőfi életútját, törekvéseit, érzéseit és hazaszeretetét.

Török Petra beszélt arról is, hogy a Petőfi-busz mellett befejeződik a János vitéz (h)arcai című utazó múzeumpedagógiai sorozat, amely 96 helyszínre jutott el a Kárpát-medencében és mintegy húszezer résztvevőt ért el. Ez egy olyan program, amely a drámapedagógia és a bábjáték módszereit közös játékban alkalmazva mutatja be Petőfi klasszikusát – tette hozzá.

Beszámolt arról is, hogy