Cirkuszok éjszakája a Fővárosi Nagycirkuszban

Közép-Európa egyetlen kőcirkusza idén is különleges műsort állít össze a Cirkuszok éjszakájára, amelynek célja a minőségi cirkuszművészet sokszínűségének bemutatása. A közel négyórás, két szünettel megszakított, maratoni előadásban egyedülálló, ritka cirkuszművészeti rekvizitekkel, új zsánerekkel is megismerkedhet a közönség.

A Cirkuszok éjszakáján fellépnek a BIAK növendékei is Fotó: Fővárosi Nagycirkusz

A Fővárosi Nagycirkusz 2013-ban hívta életre a Cirkuszok éjszakájának nemes hagyományát, amelyhez azóta minden nagyobb magyarországi cirkusz csatlakozott.

Ez egy olyan jeles ünnep a magyar cirkuszművészetben, amely e varázslatos művészeti ág sokszínűségét ünnepli és mutatja be a hétköznapok szürkeségéből kiszakadni vágyó közönségnek. Csodákból és varázslatból idén sem lesz hiány, a jelenleg futó előadásukat több mint 90 percnyi, extrán izgalmas műsorral kiegészülve élvezheti a közönség.

Az idei nyári műsor koncepciójával a Fővárosi Nagycirkusz olyan utakra merészkedett, ahol eddig még nem járt:

a műsor félig koncertté alakul, amelyben az artista- és táncos koreográfiák új értelmezést és dimenziókat adnak a magyar és világslágereknek. Rúzsa Magdi és a Queen, Anna and the Barbies és David Bowie, Cseh Tamás és Michael Jackson dalai talán soha nem szerepeltek még együtt, de most ez is megtörténik, kiegészülve artistákkal, táncosokkal, élő zenekarral, videóklipes videó- és fénytechnikával. Megszokhattuk, hogy Fekete Péter cirkuszi rendezései mindig valami fontos üzenetet állítanak a középpontba. Ez most sincs másképp. Az előadás kezdetén megjelenő, fekete vagy fehér, enyém vagy tiéd, az én igazságom vagy a te igazságod problematikáját a műsor során feloldja egymás megismerése.

A Cirkuszok éjszakájának kibővített műsorában a nyári műsor sztárjai mellett bemutatkozási lehetőséget kapnak a Hungarian Circus Talent Festival indulói, amelyen 140 ifjú tehetség mérette meg magát.

Fellép majd a Much – Újcirkusz-hétvége kortárs cirkuszi fesztiválon a Fővárosi Nagycirkusz különdíját elnyerő, angol születésű, jelenleg Budapesten élő és alkotó Georgina Cassels is Sonder című produkciójával.

Mellettük pedig láthatja majd a közönség a Baross Imre Artista- és Előadó-művészeti Akadémia fiatal tehetségeit.

A Cirkuszok éjszakáján fellép majd Csepregi Lilla slackline produkciójával, a Free Fall handvoltige csoport és Hellenpárt Levente magasdróton. Bemutatkozik Nagy Patrik karika- és Paczolay Nóra gurtniszáma, valamint Szeitl Molli és Czibere Zsolt létraduója.

Akrobaták, légtornászok, bohócok és sok más különlegesség várja az érdeklődőket július 20-án 19 órától a Fővárosi Nagycirkuszban.