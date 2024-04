Újcirkusz a Trafóban

A Recirquel társulat különdíját Metamorphosis című számáért az ukrán Alisa Astapova kapta. Astapova, aki jelenleg a Fővárosi Nagycirkusz szakmai együttműködő partnerintézménye, a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárstánc Főiskola Színpadi táncos és próbavezető BA szak diákja, cirkuszi táncos specializációval. Felkészítő tanárai Angelina Prokhorova levegőakrobatika tanár és a 2024-ben induló levegőakrobatika képzés évfolyamvezetője, valamint Fejes Kitty koreográfus, a cirkuszi táncos képzés évfolyamvezetője voltak.

A Recirquel különdíját Kristóf Krisztián adta át Alisa Astapovának a MUCH - ÚjCirkusz Hétvége kortárscirkuszi fesztiválon (Fotó: Szilczer András/Fővárosi Nagycirkusz)

A fesztivál három napja alatt a közönség és a regionális cirkuszi világ szereplői újcirkuszi előadásokat, work in progress bemutatókat láthatott és kerekasztal-beszélgetéseken vehetett részt.

E mellett pedig lehetőség volt a különböző cirkuszi alkotók és alkotóműhelyek mélyebb megismerésére, kapcsolatépítésre és együtt gondolkodásra.

A fesztivál zárónapján, vasárnap este került sor a MUCH MORE Showcase-re, a cirkuszi számok és alkotói koncepciók versenyére. A MUCH MORE Showcase során rövid, pár perces újcirkuszi számok váltották egymást a Trafó színháztermében, magyar, angol, lengyel, ukrán, osztrák, cseh és ausztrál versenyzők mutatták meg a zsűrinek munkáikat.

A fődíjas az osztrák Angie Kurz lett,

aki a MORE ösztöndíját kapta, amely magában foglalja a OneTwoMany Collective egyéves szakmai támogatását, 2,5 millió forint alkotói támogatást, egy rezidenciaprogramot, egy fellépési lehetőséget a Sziget Fesztiválon, valamint egy bemutatkozási lehetőséget a 2025-ös MUCH - ÚjCirkusz Hétvége Fesztiválon.

A versenyen a Fővárosi Nagycirkusz a különdíját az angol születésű, jelenleg Budapesten élő és alkotó Georgina Casselsnek adta át Sonder című produkciójáért.

A díj része, hogy Georgina Cassels próbalehetőséget kap a Fővárosi Nagycirkuszban, illetve felléphet a Cirkuszok Éjszakáján a Fővárosi Nagycirkuszban.

Gratulálunk valamennyi díjazottnak, a fesztivál fellépőinek és a MUCH fesztivál megálmodóinak és létrehozóinak, a OneTwoMAny Collective-nek, Zoletnik Sophie-nak, Lennart Paarnak és Csuzi Mártonnak.

A Budapest Cirkuszművészeti és Kortárstánc Főiskola a cirkuszművészeti és cirkuszi táncos BA képzéseire június elejéig még várja a felvételizők jelentkezését.

Részletek az iskola honlapján.