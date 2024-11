Tudja, milyen szerepe van a gyümölcslégynek az orvoslásban?

A Kulturális és Innovációs Minisztérium, a Magyar Tudományos Akadémia, a Nemzeti Innovációs Ügynökség, a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat, a Nemzeti Tudósképző Akadémia, valamint a legnagyobb hazai egyetemek együttműködésében megvalósuló, november 24-ig tartó Tudományos Expo már az első napon, csütörtökön is izgalmas, kísérletekkel teli programokat kínál.

Tudományos Expo a Szépművészetiben

Érdekességeket is megtudhatunk a Tudományos Expón

A Semmelweis Egyetem Így neveld az őssejtedet! című programja például a sejtbiológia világába kalauzolva megmutatja, hogyan válogathatók és fejleszthetők az őssejtek.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem bemutatója a hétköznapok technológiáját hozza közelebb: a mobiltelefonok mérési lehetőségeit mutatja be, amelyek új távlatokat nyithatnak a hordozható technológiák terén.

A Pécsi Tudományegyetem a finommotorika fejlesztésének egyedi módszerét mutatja be a húsvéti tojás festésén keresztül. Interaktív foglalkozásuk a kézügyesség és a precízió fontosságára hívja fel a figyelmet játékos módon.

A HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont az orvostudományt és a biológiai kutatásokat középpontba állítva különleges bemutatót tart a gyümölcslégy szerepéről az orvoslásban. Az élő mikroszkópos és videós prezentációk segítségével a látogatók testközelből ismerkedhetnek meg a modern biológia csodáival.

Az érdeklődők emellett a tudomány és az innováció aktuális kérdéseivel foglalkozó kerekasztal-beszélgetéseken is részt vehetnek, valamint az éghajlatváltozás és a klímavédelem, a zöldjövő témája is kiemelt figyelmet kap. A modern technológia, elsősorban a mesterséges intelligencia által felvetett etikai kérdésekről szóló kerekasztal is várja az érdeklődőket, amely bemutatja, miként működhet együtt ember és gép felelősségteljes módon.

Egy másik beszélgetés az antibiotikumokkal szembeni ellenállóképesség növekedését és annak hatásait járja körül, míg A magyar bor: Tudományos szempontok a borászat fejlesztésében című program a tudomány és a hagyomány találkozásáról szól majd.

Mindhárom napon több egyetem és kutatóintézet is kiállításokkal várja az érdeklődőket, akik egyebek mellett bepillanthatnak a lézerek varázslatos világába, megismerhetnek innovatív VR-eszközöket, illetve tanulmányozhatják az okos városok koncepcióját és a precíziós mezőgazdaság izgalmas technológiáit is.