Elvesztették zenekarvezetőjüket, de mennek tovább, hamarosan az A38 Hajón lépnek fel

A The Hot 8 Brass Band olyan előadókkal lépett fel és dolgozott együtt, mint Jon Batiste, a Blind Boys of Alabama, a Basement Jaxx és Alice Russell, valamint élőben kiegészítette Mos Def, Lauryn Hill és Mary J. Blige fellépéseit is.

Forrás: A38 Hajó

A rangos együttműködések nem véletlenek: a zenekar óriási közönség- és szakmai sikereket ért el. John Batiste 2022-ben Grammy-díjat nyert lemezének egyik dalán is dolgoztak, 2013-ban pedig saját, The Life & Times of… című albumukat a legrangosabb zenei díjra jelölték.

Idén megjelenő ötödik lemezük, a Big Tuba a megszokott dzsessz-, hiphop- és funkelemeket ötvözi, és a mély, szentimentális darabokon túl táncolható, mindenkit megmozgató szerzemények is helyet kapnak az albumon. A lemez különösen nagy jelentőségű a zenekar életében, ugyanis 2021. szeptember 6-án a The Hot 8 Brass Band elvesztette zenekarvezetőjét, Bennie Pete-et. A zenekar így emlékezett meg róla:

Ő nemcsak a vezetőnk volt, hanem egy folyamatosan inspiráló, összetartó erő a zenésztársaink között és azon túl is. Bennie a biztos pont volt az életünkben – vezető, tanár, mentor és ennél is több: igazi inspiráció a zenekarunk, számos más zenész, valamint az egész zenei és kulturális közösség számára.

Az album címadó dala is előtte tiszteleg, ám nemcsak a korábban megjelent Big Tuba lesz hallható rajta, hanem Bill Withers Ain’t No Sunshine című dalának feldolgozása és a már elérhető Fight Song is. A zenekar idén a Big Tuba Touron Amerikában, Európában, az Egyesült Királyságban és Írországban is turnézik. Korábban több telt házas koncertet adtak olyan helyszíneken, mint a londoni Roundhouse és a Brighton Dome. Ez várható az idei koncerteken is, így Budapesten is különleges hangulatú estére számíthatunk az A38 Hajó fedélzetén április 16-án.