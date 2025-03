Időszaki Savoyai Jenő-kiállítás nyílik Ausztriában

Az időszaki kiállítás termei betekintést adnak a törökverő Savoyai herceg családi hátterébe, a Napkirály udvarához fűződő viszonyába, és abba, miért döntött végül úgy, hogy három Habsburg uralkodót szolgál. Megtudhatjuk, minek köszönhetően vált sikeres hadvezérré és közelebbről megismerhetjük a hadvezér mögött megbújó ember, a Vénusz nélküli Mars magánéletét is: kikkel barátkozott, levelezett, milyen művészeket patronált és mekkora könyvtára volt.

Az időszaki kiállítás termei betekintést adnak a törökverő Savoyai herceg családi hátterébe. Forrás: Schloss Hof



A törökverő Savoyai Jenő herceg

A kiállítás természetesen a neves hadvezér csatáinak is emléket állít. A katonai érdemeiért járó jutalomról pedig már a Schloss Niederweiden kastély kiállítása mesél, ahol az első termekben a vadászat iránti szenvedélyét tematizálják. Megismerkedhetünk az általa építtetett épületekkel is, így többek között a bécsi téli palotával és a Belvedere kastélyaival. Egy szemléltető asztalon részletesen mutatják be magyarországi birtokait is, Csepel szigetét a hozzá tartozó Ráckevével és Budafokkal. Egy újabb terem a kastélyok kertjeit, valamint a botanikai ritkaságokat és a mai schönbrunni állatkert alapjául szolgáló egykori állatkertet tematizálja.

A magyar és a szlovák határtól egyaránt félórányi távolságra fekvő Schloss Hof kastélyát 1725-ben vásárolta meg a népszerű és gazdag Savoyai Jenő herceg, majd a kor leghíresebb udvari építésze, Johann Lukas von Hildebrandt tervei alapján vadászkastéllyá alakíttatta át. Az épület körül egy egyedülálló, hétteraszos barokk kertet építtetett, északi részén pedig a birtok gazdasági ellátását szolgáló majorságot hozott létre. A herceg 1726-ban a Schloss Hof kastélyához megvásárolta az onnan három kilométernyi távolságra fekvő Schloss Niederweiden épületét is, ahol kialakíttatott egy mulatóerdőt és vadasparkot, közepén a Schloss Hof kastélyba vezető sétánnyal.

Halála után egyetlen unokahúga örökölte a birtokot, ami 1770-ben Mária Terézia és férje, Lotaringiai Ferenc tulajdonába került. Schloss Hof kastélyának termei eredeti berendezésükkel bepillantást engednek a 18. század mindennapjaiba, egyben minden évben különleges kiállításnak adnak helyet. A kastély állandó tárlata magába foglalja a császári lakosztályok és a díszterem mellett azt a meseszép barokk kápolnát, ahol Mária Terézia császárné kedvenc gyermeke, „Mimi” is házasodott. A fényűző kastélytermek, a szobrokkal, szökőkutakkal, fasorokkal, tízezernyi virággal díszített, szemet és lelket gyönyörködtető franciakert mellett a birtokon több tematikus haszonkert található, és a hatalmas játszótér, az ösvények, az állatsimogató és futóbiciklis pálya a gyerekek önfeledt szórakozásáról gondoskodnak.