Sztárparádéval indul ma a 78. cannes-i filmfesztivál

Robert de Niro a megnyitó díszvendége

Robert de Niro tiszteletbeli Arany Pálma-díjat vehet át. Forrás: sortiraparis

Idén az Oscar-díjas amerikai filmszínész lesz a díszvendége a megnyitó ünnepségének, amelyen tiszteletbeli Arany Pálma-díjat vehet át. A 81 éves sztár visszatérő vendége a fesztiválnak. 2011-ben a nemzetközi zsűri elnöke volt, idén a színészt, a rendezőt és producert a kultikus szerepekkel fémjelzett pályafutásáért ünneplik, többek között egyik legemlékezetesebb alakításáért, a Martin Scorsese rendezte Taxisofőr című filmben, amely 1976-ban elnyerte az Arany Pálmát.

Robert de Niro szerdán nyilvános mesterkurzust is tart Cannes-ban.

Juliette Binoche lesz a zsűrielnök

A közönség szeretetét és a filmvilág elismerését élvező 60 éves francia színésznő, Juliette Binoche a május 13. és 24. között zajló filmfesztiválon vezeti a nemzetközi versenyprogram zsűrijét. Tavaly a Barbie rendezője, az amerikai Greta Gerwig volt a zsűrielnök, a testület tagjai Sean Baker Anora című filmjének ítélték oda az Arany Pálma-díjat. Legutóbb a hatvanas években volt a fesztiválnak két egymást követő évben női zsűrielnöke: akkor a kétszeres Oscar-díjas Olivia de Havilland után Sophia Loren vette át a posztot.

1985-ben mentem fel először a (fesztiválpalota) lépcsőjén, egy fiatal színésznő lelkesedésével és bizonytalanságával; soha nem gondoltam volna, hogy 40 évvel később a zsűri elnökének kitüntető szerepében térek vissza

– mondta korábban Binoche a Variety.com-nak. A színésznő hozzáfűzte: nagyra értékeli ezt a megtiszteltetést, érzi a feladattal járó „felelősséget és az abszolút szükséges alázatot”.

Tom Cruise is ott lesz Cannes-ban

A 78. Cannes-i filmfesztiválon május 14-én tartják a legújabb Mission: Impossible-film világpremierjét, amelyen jelen lesz a főszereplő, Tom Cruise is. A Mission: Impossible – A végső leszámolás az akciósorozat nyolcadik és egyben záró része és az év egyik legjobban várt kalandfilmje. A magyar mozikban május 22-től vetítik. A 62 éves hollywoodi sztár visszatérése Cannes-ba, három évvel azután, hogy a Top Gun: Maverick című film világpremierjére helikopterrel érkezett a Croisette-re, a fesztivál egyik fénypontjának ígérkezik.

Cannes-ban lesz a legújabb Mission: Impossible-film világpremierje, Tom Cruise is jelen lesz. Forrás: UIP.com

Magyar alkotás is versenyez

A cannes-i filmfesztiválon Kenyeres Bálint No.3 (The Spectacle) című rövidfilmje egyedüli magyar produkcióként versenyez az Arany Pálmáért. Az alkotás 4781 film közül került be Cannes-ban a versenyfilmek közé, és május 24-én dől el, hogy milyen eredményt ér el. A No.3 (The Spectacle) egy fiatal roma fiúról szól, aki egyedülálló képessége miatt egy tévéműsor révén hirtelen a reflektorfénybe kerül. „A történet szó szerint álmomban született. Ilyenkor az ember fogja magát és meg is csinálja” – fogalmazott korábban a rendező.

Kenyeres Bálint (jobbra) a No.3 (The Spectacle) forgatásán. Fotó: Anabana/Vághy Anna

Visszatérők és új versenyzők

A 167 országból benevezett csaknem háromezer alkotás közül 22 versenyezhet az Arany Pálmáért, közülük hatot rendezett nő: a Titán című thrillerrel 2021-ben Arany Pálmát nyert francia Julia Ducournau az iráni–francia Golshifteh Farahani és a francia Tahar Rahim főszereplésével angolul forgatott Alpha című filmje az 1980-as években, az AIDS-járvány kezdetén játszódik.

Először kapott meghívást a világ egyik legjelentősebb filmes versenyébe az amerikai Ari Aster, akinek Eddington című filmje egy amerikai kisváros helyhatósági választásának történetéről szól, a főszerepekben Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone és Austin Butler lesz látható, valamint a kínai Bi Gan, akinek Ressurection című filmje pár nappal ezelőtt került be a végleges programba.

A 22 versenyfilm rendezője közül 13 visszatérő vendég.

Az amerikai Richard Linklater Új hullám című filmje az 1959-ben készült és 1960-ban bemutatott, Jean-Luc Godard rendezésében készült Kifulladásig című francia film forgatásán játszódik, amely a francia filmes új hullám nyitányát jelentette, míg a kortárs társadalmi problémákról közösen készített, dokumentarista hatású játékfilmjeiket rendszeresen a cannes-i hivatalos programban bemutató belga Jean-Pierre és Luc Dardenne ezúttal Jeunes meres (Fiatal anyák) című drámájukkal versenyezhetnek az Arany Pálmáért, amelyet korábban már kétszer is elnyertek.

Visszatérő rendező az illegalitásban alkotó iráni Dzsafar Panahi (Egy egyszerű baleset) is, a norvég Joachim Trier (Érzelmi érték), a brazil Kleber Mendonca Filho (A titkosügynök), az ukrán Szergej Loznyica (Két ügyész), a svéd Tarik Saleh (A köztársaság sasai) és az olasz Mario Martone (Fuori).

Tisztelgés Pierre Richard előtt

A rangos filmes mustra a francia filmművészet doyenje, a 90 éves színész és vígjátékrendező, Pierre Richard előtt is tiszteleg legújabb filmjének, a szeptember végén mozikba kerülő L’homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme (Az ember, aki látta a medvét, aki látta az embert) című vígjáték versenyen kívüli bemutatójával.

Pierre Richard csaknem harminc év után rendezett ismét filmet, a vígjáték főszerepét is maga alakítja.

Pierre Richard előtt is tiszteleg az idei fesztivál. Fotó: Le Parisien/Fred Dugit