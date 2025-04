Magyar producert mutatnak be Cannes-ban

A cannes-i fesztivál szakmai eseménysorozatának célja, hogy ígéretes európai producerekre és munkáikra irányítsa a nemzetközi figyelmet – közölte a Nemzeti Filmintézet (NFI) kedden.

A Véletlenül írtam egy könyvet hazánk legnézettebb élőszereplős magyar családi mozifilmje lett (Fotó: JUNO11)

A European Film Promotion 37 ország filmkészítőinek nyújt lehetőséget a külföldi bemutatkozásra, kapcsolatépítésre. Az évente megrendezett Producers on the Move szakmai programjukra Európa 20 legígéretesebb, díjnyertes producerét hívják meg, akik szakmai találkozók és kerekasztal-beszélgetések során mutatkozhatnak be új projektjeikkel.

A filmművészeten keresztül olyan történeteket alkothatunk és mesélhetünk el, amelyek a szórakoztatáson túl elősegíthetik a tudatosságot, az önreflexiót, ezáltal hozzájárulhatnak a lelki egyensúly és a mentális jóllét megteremtéséhez

– idézi a közlemény Sümeghy Claudia producert, aki a Nemzeti Filmintézet EFP-tagsága révén vesz részt a szakmai körökben nagyra tartott cannes-i programsorozaton.

– Az olyan nagy presztízsű nemzetközi produceri programok, mint a Producers on the Move, mindig jó kiindulási alapot jelentenek az országhatárokon átívelő együttműködésekhez, így a nemzetközileg is releváns, univerzális emberi történetek életre hívásában jelentős szerepet játszanak

– tette hozzá a producer. A tájékoztatás szerint Sümeghy Claudia nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász és filmproducer, a JUNO11 filmgyártó és filmforgalmazó cég társtulajdonosa Topolánszky Tamás Yvannal közösen.

Első nagyjátékfilmje, a CURTIZ, elnyerte a legjobb film díját a 42. Montreali Nemzetközi Filmfesztiválon, és világszerte elérhető lett a Netflixen. Producerként nevéhez kötődik a Sterczer Hilda történetét bemutató Magasságok és mélységek, valamint a PÁN – A belső sziget című olasz–magyar koprodukció. Legutóbbi nagyjátékfilmje,

a Véletlenül írtam egy könyvet, a legjobb gyerekfilm díját nyerte el az A kategóriás Tallinn Black Nights Filmfesztiválon, majd a százötvenezer feletti nézőszámával hazánk legnézettebb élőszereplős magyar családi mozifilmje lett a rendszerváltás óta.

A Producers on the Move résztvevői Cannes-ban személyre szabott programokon vesznek részt, ötnapos eseménysorozat várja őket, esettanulmányokkal, társasági eseményekkel és átfogó promóciós kampánnyal – olvasható a közleményben. A húsz producer saját produkciós cégeik képviseletében a narratív formák és műfajok széles palettáját mutatja be: drámák, vígjátékok, dokumentumfilmek, sorozatok és animációs alkotások mellett horror, fantasy, akció, sci-fi, coming-of-age történetek és thrillerek is szerepelnek a kínálatban – áll az összegzésben.