MÁVMagyar Falu Programvasútfejlesztés

Csaknem 15 milliárdos felújítást jelentett be a MÁV, ezek a vasútállomások fognak megújulni + videó

Több mint harminc helyszínen hirdet országos állomásmegújítási programot a MÁV – mondta a MÁV-csoport vezérigazgatója szerdán a Facebook-oldalára feltöltött videójában. Hegyi Zsolt közlése szerint a beruházás értéke megközelíti a 15 milliárd forintot, amelyet a MÁV saját forrásból és a Magyar falu program támogatásával valósít meg.

Magyar Nemzet
2025. 08. 07. 14:55
Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lázár János építési és közlekedési miniszter döntése alapján a MÁV országos állomásmegújítási programot hirdet több mint harminc helyszínen; ezek nem az ország legforgalmasabb vasútállomásai, hanem olyanok, amelyek saját térségükben kiemelkedő forgalmat bonyolítanak le – mondta a MÁV-csoport vezérigazgatója szerdán a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)
Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Hegyi Zsolt kiemelte, a Magyar falu program részeként 11 helyszínen új, hűtött-fűtött utasváró létesül, ezek olyan helyek, ahol eddig semmilyen épület nem volt, vagy az annyira rossz állapotú volt, hogy már el kellett bontani. Hozzátette, hogy 19 helyszínen a meglévő felvételi épületet újítják fel. Megújulnak az utasforgalmi terek, hűtött-fűtött váróterem létesül, felújítják a mosdót, az épület homlokzatát és rendbe teszik az épület környezetét.

Ahol vannak, ott megújulnak a peronra vezető aluljárók és a lépcsők. Talán az összes munka közül kiemelkedik Gyula felvételi épületének felújítása – mondta a vezérigazgató, aki szerint az eredeti történelmi arculatában megújított felvételi épület méltó lesz az alföldi fürdőváros kapuja címre is.

„Fontos, hogy megújítsuk a pályát és a járműveket, de a vasúti szolgáltatás színvonalához a vasútállomások is hozzátartoznak, és 2025-ben és 2026-ban itt már előre tudunk lépni”

– fogalmazott Hegyi Zsolt, hozzátéve, hogy ez a munka Leányváron és Esztergom-Kertvárosban már meg is kezdődött.

Hegyi Zsolt közösségi oldalán a videó mellett olvasható tájékoztatás szerint a több mint harminc helyszínt tartalmazó állomásfelújítási program 14 vármegyét érint. A cél korszerű, utasbarát állomások létrehozása. A beruházás értéke megközelíti a 15 milliárd forintot, amelyet a MÁV saját forrásból és a Magyar falu program támogatásával valósít meg.

Az állomásfelújítási programba bevont helyszínek: Ács, Ajka, Aranyosapáti, Balmazújváros, Bashalom, Berettyóújfalu, Demecser, Esztergom-Kertváros, Felsőzsolca, Gárdony, Győrasszonyfa, Gyula, Jászberény, Kisvarsány, Kőbánya alsó, Leányvár, Magyarbánhegyes, Martonvásár, Mátészalka, Nyíradony, Nyírbogát, Ópályi, Pécsudvard, Poroszló, Püspökhatvan, Salgótarján, Sárrétudvari, Szalatnak, Szerep, Szépjuhászné, Tiszaalpár, Tiszajenő alsó, Tokaj, Várpalota, Villány.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

A mi kis Micsurinunk

Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu