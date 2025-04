Újabb magyar nézettségi rekord: egyetlen hazai családi filmet sem tekintettek meg ennyien a rendszerváltás óta

Lakos Nóra Nemzeti Filmintézet támogatásával készült alkotása, a Véletlenül írtam egy könyvet nézőinek száma átlépte a 150 ezret, ezzel a rendszerváltás óta a legsikeresebb magyar élő szereplős családi mozifilm lett. A JUNO11 Distribution és az Emberi Jogi és Kulturális Alapítvány közös forgalmazásában bemutatott alkotás továbbra is megtekinthető a mozikban, és a tavaszi szünetben újabb meglepetésekkel vár.

Véletlenül írtam egy könyvet. Forrás: NFI

A Véletlenül írtam egy könyvet című családi filmet messze többen nézték meg, mint a rendszerváltás óta készült bármelyik élő szereplős, magyar családi filmet, sőt mozis nézettségben a Macskafogó második részét kivéve valamennyi gyerekeknek és örökké fiataloknak szóló animációs filmet is maga mögé utasított.

Több mint 150 ezer nézőjével számos nagy nemzetközi családi blockbustert is lekörözött, hiszen az Amerika kapitány: Szép új világot a 9. hétig 121 ezren, a Paddington Perubant a 12. hétig 111 ezren, a Hófehérkét pedig a 4. hétig 50 ezren nézték meg.

A magyar élő szereplős családi filmnek nagy hagyományai vannak, a hetvenes-nyolcvanas években hatalmas népszerűségnek örvendtek. A rendszerváltás óta eltelt több mint három és fél évtizedben azonban sokkal kevesebb ilyen műfajú film készült. A Véletlenül írtam egy könyvet, mint az egész családnak szóló, hiánypótló mozifilm bebizonyította, hogy ma is lehet igazán sikeres magyar filmet készíteni.



Nagyon örülünk, hogy ilyen sokan nézik és szeretik, és emellett még komoly szakmai díjakat is sikerült elhoznunk

– mondta Lakos Nóra, a film írója, rendezője és társproducere, aki évek óta foglalkozik a magyar gyerek- és ifjúsági film felélesztésével.

Véletlenül írtam egy könyvet. Forrás: NFI

A Véletlenül írtam egy könyvet ideális családi program a tavaszi szünetre, hiszen minden korosztály megtalálja benne a neki szóló üzeneteket.

A film példát mutat arra, hogyan lehet az írás, a kreativitás az önkifejezés és az érzelmi feldolgozás eszköze. Ez különösen fontos abban a korban, amikor a gyerekek még nem mindig tudják verbalizálni, mi zajlik bennük. Az együttnézés és utána a közös beszélgetés kaput nyithat egymás lelkéhez. Egy-egy jelenet kapcsán a gyerek könnyebben megoszthatja a saját gondolatait is: „Én is így éreztem, amikor…” – így a film egyfajta híd lehet a generációk között

– magyarázta dr. Kádár Annamária pszichológus, hogy miért érdemes több generációnak együtt megnézni a filmet, amire a tavaszi szünetben is lesz lehetőség, akár közönségtalálkozóval kísért előadásokon is.

A következő hetekben két különleges vetítésen személyesen is találkozhatnak a nézők az alkotókkal: április 26-án a főszereplő Demeter Villő, a barátnőjét alakító Qian Zita és Lakos Nóra író-rendező várja őket a Sugár Moziban. A film a témája miatt igazán szép anyák napi családi program is lehet, ezért május 3-án Zsurzs Kati és Tenki Réka szereplők, illetve Lakos Nóra mesélnek az anyaságról és a gyerekeikkel való kapcsolatukról a Cinema MOM-ban a vetítést követően. A közönségtalálkozókhoz izgalmas nyereményjátékok is kapcsolódnak – többek között a film egyik slágerét adó Bagossy Brothers Company koncertjére is nyerhetnek jegyet a résztvevők.

Az Annet Huizing nemzetközi ifjúsági bestselleréből készült Véletlenül írtam egy könyvet főbb szerepeiben Mátray László, Demeter Villő, Zsurzs Kati, Rujder Vivien, Tenki Réka, Lovas Rozi, Mucsi Zoltán, Hárs Bonca, Kövécs Barnabás és Qian Zita láthatók, de a filmben feltűnnek olyan ismert sztárok és zenészek is, mint Gryllus Dorka, Simon Kornél, Wolf Kati, Gubik Petra, Stefanovics Angéla, Szabados Ági, Szabó Balázs és a Bagossy Brothers Company.

A film január 16-i premierjét követően alig pár héttel a regény újra bestsellerré vált – a köteteket ugyanis elkapkodták a könyvesboltok polcairól. Ezt követően a Pagony Kiadó új borítóval nyomta újra, amelyen már a film plakátja szerepel.

A film nemcsak a hazai közönség előtt bizonyított, hiszen a legészakibb A kategóriás filmfesztiválon, a Tallinn Black Nightson a legjobb fiatal közönségnek szóló filmnek járó díjjal jutalmazták; emellett elnyerte a Montréal Nemzetközi Gyerekfilmfesztivál fődíját; a film főszereplője, Demeter Villő a nagy múltú lengyel Ale Kino! fesztiválról a legjobb fiatal európai tehetségnek járó díjjal tért haza, míg itthon a 44. Magyar Filmszemlén különdíjat nyert az alkotás.

Kiemelt kép: Véletlenül írtam egy könyvet (Forrás: NFI)