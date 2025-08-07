Darazsak miatt lángolt két személyautó Pécsen

Kedden este a pécsi Présház utcában két személygépkocsi égett le, amelyek egy használaton kívüli bódé mellett kaptak lángra. A város hivatásos tűzoltói két vízsugárral fékezték meg a tüzet, az oltás során utómunkálatokra is szükség volt – adta hírül a Bama.hu, amely beszámolt a tűz nem mindennapi keletkezési körülményeiről is, amelyben darazsak is szerepet játszottak.

Darazsak miatt ütött ki tűz Pécsen.

Fotó: bama.hu

Darazsak miatt csaptak fel a lángok

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta: a lángok egy 15 négyzetméteres melléképületben keletkeztek, vélhetően azért, mert a tulajdonos darazsakkal próbált meg elbánni – írta az Origo.hu.

A rovarok irtása közben keletkezett tűz gyorsan átcsapott az udvaron parkoló járművekre, ami komoly kárt okozott. Szerencsére személyi sérülés nem történt, a tűzoltók hatékony beavatkozása sikeresen meggátolta a tűz terjedését.

Elképzelhető, hogy a tüzet „okozó” rovarok ázsiai lódarazsak voltak, amelyek nemrég bukkantak fel hazánk területén, ám elképesztő gyorsasággal terjednek. Ez újabb csapás a méhészek számára, ugyanis a darazsak egyetlen kolóniája akár tízezer méhet is elpusztíthat. Továbbá az emberre is veszélyesek, ugyanis agresszívan védik a fészküket – írta korábban a Magyar Nemzet.