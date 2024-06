Sírós-nevetős családi film felnövéstörténettel

A produkcióról

A Véletlenül írtam egy könyvet című családi film írója és rendezője Lakos Nóra, producerei a CURTIZ-t és a Magasságok és mélységeket is jegyző Sümeghy Claudia és Topolánszky Tamás Yvan (JUNO11), valamint Lakos Nóra (EJKA), holland koproducerei Maaike Neve és Joram Willink (BIND). A filmet a Nemzeti Filmintézet, a Nederlands Filmfonds és az Eurimages támogatásával, a JUNO11 Pictures és a holland BIND koprodukciójában, a JUNO11 Pictures, valamint az Emberi Jogi és Kulturális Alapítvány mutatja be. Az alkotás főgyártásvezetője Tarr Erika, operatőre Reich Dániel, látványtervezője Szurdi Juci, jelmeztervezője Lányi Fruzsina, zeneszerzői pedig Jacob Meijer és Alexander Reumers. A főbb szerepekben a most bemutatkozó Demeter Villő mellett Mátray László, Zsurzs Kati, Rujder Vivien, Tenki Réka, Lovas Rozi, Mucsi Zoltán és Hárs Bonca látható. A film 2025 januárjában érkezik a hazai mozikba.