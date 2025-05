Edith Piaf híres sanzonja is elhangzik Miklósa Erika koncertjén

Miklósa Erika a Príma Donnák +1 Hős zongorás áriaestjein a Traviata, a Gianni Schicchi és a Rigoletto, valamint francia romantikus operák slágereiből válogat, zongorán Harazdy Miklós működik közre – közölte a dalszínház hétfőn.

Fotó: MTI/Kovács Anikó

A pénteki koncert vendégművésze András Gábor-Róbert székelyföldi születésű tenor, aki Temesváron és Nagyváradon végzett tanulmányait követően 2023 óta tagja a Kolozsvári Magyar Operának, emellett fellépett a Bukaresti és a Temesvári Nemzeti Operában is. Az esten a Traviata, a Gianni Schicchi és a Rigoletto népszerű áriái és duettjei mellett a Székely fonó A csitári hegyek alatt című népdalfeldolgozásában, valamint zárásként Andrea Bocelli és Sarah Brightman 1996-os slágere, a Time to Say Goodbye előadásában működik közre.

A szombati áriaest vendégművésze Subedi Anna koloratúrszoprán lesz, a 2021-es Cadenza Nemzetközi Online Zenei Verseny nagydíjasa, aki a Zeneakadémián és a Brüsszeli Királyi Konzervatóriumban folytatott tanulmányai után főként koncerténekesként tevékenykedik Magyarországon, Belgiumban és Franciaországban. A műsorban elhangzik a Rómeó és Júliából Júlia áriája, a Carmenből a Habanera, a Hoffmann meséiből a Barcarola, a Lakmé Csengettyűáriája és Virágduettje, Maria Maliban és Éva del Aqua egy-egy alkotása, a La bayadere és a Villanelle. Az est Edith Piaf híres sanzonjával, a Hymne a l'amourral zárul.