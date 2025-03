Miklósa Erikával indul a Nemzeti Tehetség Program 2025-ös kampánya

A Nemzeti Tehetség Program (NTP) 2025-ös kampánya a hazai tehetségek sokoldalúságát mutatja be, hiszen a tudomány, a sport, a művészet, vagy akár a gasztronómia területén is találunk kiemelkedő fiatalokat és mentorokat, határon innen és túl.

(Fotó: Dr. Fekete Dániel)

Az idei évben Miklósa Erika világhírű opera-énekesnő képviseli nagykövetként a tehetségtámogatás nemzeti programját

– jelentette be a kampányindító sajtótájékoztatón Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára. A hazai költségvetésben rendelkezésre álló forrás alapját az egyszázalékos adófelajánlások jelentik, az összeget a kormány minden évben kiegészíti.

A program indulása óta az állampolgárok személyi jövedelemadójuk „második” 1%-ának felajánlásával összesen már több mint 22 milliárd forinttal támogatták a Nemzeti Tehetség Programot, amit idén is a 1823-as technikai szám megjelölésével tehetnek meg.

A tehetséges fiatalok hazánk legnagyobb erőforrását jelentik, hiszen tőlük is függ jövőnk alakulása. A Nemzeti Tehetség Programnak éppen ezért küldetése, hogy megtalálja a tehetséges fiatalokat és támogatási programjai segítségével végigkísérje őket a sikerig vezető úton. Miklósa Erika Kossuth-díjas opera-énekesnő is régóta szívügyének tekinti a tehetségek felkarolását. A tehetséget társadalmi kincsként értékeli, amely a világot mozdítja előre. A sajtótájékoztatón kiemelte, a Nemzeti Tehetség Program forrásainak köszönhetően tudják a tehetséges fiatalok fejleszteni a tudásukat.

Nagykövetként nagyszerű érzés olyan fiatalokkal találkozni, akik felismerik erősségeiket, rengeteg időt, energiát fordítanak a tanulásra, és képesek segítséget kérni a fejlődéshez, élni a támogatások nyújtotta lehetőségekkel

– tette hozzá Miklósa Erika. Az idei kampányban arra igyekszik felhívni a figyelmet, hogy a kiemelkedő fiatalok minden területen ott vannak, az NTP programjai pedig megadják nekik a szükséges támogatást a tehetség útján.

A fiatalok sikere a nemzet sikere. Az elmúlt évben közel négymilliárd forint fordított az NTP a tehetségek mentorálására az egyszázalékos felajánlásokból és kormányzati támogatásból

– mondta el a kampányindító sajtótájékoztatón Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár. Hozzátette, a Nemzeti Tehetség Program már 2009 óta programokkal és ösztöndíjakkal segíti a tehetségterületükön legkiválóbbak megtalálását és fejlesztését, mert minden tehetség számít!

A tehetség rendkívül sokszínű lehet, a tudományok, művészetek és a sport területén elért eredmények mellett a szakképzésben is számos kiemelkedő fiatalt találunk. A program jelenlegi mentoráltjai közül az idei kampány-kisfilmekben több fiatalt követhetünk a tehetség útján, akik már a nemzetközi mezőnyben is bizonyítottak. Regián Réka-Kata fuvolista, a sakkozó zseni Karácsonyi testvérek és Skultéti Zita pék a zene, sport és a szakmai tehetség területeit képviselik, történeteik pedig hamarosan az országos televíziókban, rádiókban és a közösségimédia-felületeken is megjelennek, ezzel is inspirálva a jövő tehetségeit és támogatóikat.