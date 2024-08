„A tehetség társadalmi kincs” – Miklósa Erika a tehetséggondozásról

– A fesztivált beharangozó videóban úgy fogalmazott, hogy a XX. Arcus Temporum Pannonhalmi Művészeti Fesztivál a hagyomány és a modernitás, a hit és a kultúra, a művészet és az ember összekapcsolása. Ezek a fogalmak mennyiben tükrözik a Mol – Új Európa Alapítvány értékrendjét?

A MOL – Új Európa Alapítvány pályázatai, támogatásai révén dialógust folytat akár a kultúra, a művészet, akár a tehetséggondozás terén. Fotó: MOL – Új Európa Alapítvány

A tehetség és a teljesítmény nemzeti érték

– Mindegyiknek a lényege a párbeszéd, és pontosan erre törekszik a Mol – Új Európa Alapítvány is. Pályázatai, támogatásai révén dialógust folytat akár a kultúra, a művészet, akár a tehetséggondozás terén. Az Arcus Temporum kulturális és társadalmi hídszerepe példaértékű a közösségek számára: Pannonhalmán, ebben az emberléptékű világban, ezen a varázslatos atmoszférájú helyen az együttlétekkel eltűnnek a falak ember és ember között. Erre egyre nagyobb szüksége van mindannyiunknak. A párbeszéd nagy erő, az visz előre minket.

Az együttgondolkodásból született értékek az igazán jövőbe mutatók.

– Akik ebben a három napban ellátogatnak Pannonhalmára, felemelő kulturális zarándoklaton vehetnek részt az idén nyolcszáz éves Pannonhalmi Bencés Főapátság falai között, ahol Eötvös Péter és Mozart zenéi csendülnek fel. Hogyan viszonyul a két zeneszerzőhöz és műveihez?

– Csodálatos tiszteletadásra készül a fesztivál Eötvös Péter emléke, zenei és emberi nagysága, zsenialitása előtt. Több művét is játsszák majd a rendezvényen, a válogatásban ő maga még részt vehetett. Fájó, hogy már nincs köztünk. Egy óriást vesztettünk el. Életművét – a zenei és az emberi kapcsolódásokban is – a párbeszéd jellemzi. Például ő maga mondta nem is egyszer: „Dzsessz és székely zene, ez vagyok én.” Különösen szeretem a Dialog mit Mozart című kompozícióját. Játékos és rendkívül izgalmas zenei párbeszéd Mozarttal, ami szintén elhangzik a fesztiválon.

Eötvös Péter zenei öröksége iránytű marad a számunkra, és ezt a szellemiséget idézi meg az idei Arcus Temporum, amely Keller András nagyszerű művészeti vezetésével hagyománnyá tette a kortárs és klasszikus zenei időívek összekötését is. Ez is dialógus, ahogyan a zene maga is párbeszéd.

Izgalmas zenei párbeszédekre számíthat a XX. Arcus Temporum közönsége. Fotó: Arcus Temporum Pannonhalmi Művészeti Fesztivál

– Szívügyének tekinti a tehetségek támogatását a sport és a kultúra, különösen a komolyzene területén. A Mol – Új Európa Alapítvány hogyan tud partner lenni ebben?

– A tehetség társadalmi kincs. A Mol – Új Európa Alapítvány támogatásaival azt közvetítjük, hogy a tehetség és a teljesítmény nemzeti érték, a támogatása pedig nemzeti ügy, hiszen a tehetség egy nemzet számára valóban stratégiai tényező. Mi abban tudunk segíteni, hogy a tehetség kibontakozzon, utat találjon itthon és a világban.

Az alapítvány a pályázatai révén ugyanakkor nemcsak a legkülönfélébb tehetségeket, de mentoraikat, tanáraikat, mestereiket is elismeri.

Ugye milyen fantasztikus eredmények születtek a párizsi olimpián? Büszkék lehetünk a sportolóinkra. Augusztus 28-tól pedig a paralimpikonjainknak drukkolhatunk. Az olimpiai csapataink felkészülését szintén támogatta az alapítvány. Véleményünk szerint a tehetségek felértékelik a nemzetüket.

– A Virtuózok komolyzenei tehetségkutatónak köszönhetően a klasszikus zene beköltözött az otthonokba. Számos ifjú tehetség bemutatkozott és ismert lett, de önnek mit adott a műsor?

– Ez egy szeretetközösség. Példaképeim a „virtuóz” gyerekek, fiatalok – a szorgalmukkal, a tiszta szívükkel, az akaraterejükkel, az alázatukkal. És a műsorral kapcsolatban sokkal összetettebb tudást kaptam arról, milyen komoly felelősségünk van a tehetségek felfedezésében, a tehetséggondozásban.

A tehetségekről való gondoskodás nagyon erős lelki és mentális törődés is.

– Az élete középpontjában továbbra is a tehetségek támogatása áll vagy van olyan szerep, ügy, amire nem mondana nemet?

– Elsősorban a családom jelenti az életemet. Persze a társadalmi, közösségi felelősségérzet továbbra is erősen megvan bennem. Valóban szívügyem a tehetséggondozás. Nem hirtelen jött vállalás, évtizedek óta tanulom és csinálom. Mostanra jutottam el oda, hogy KvintEsszencia néven saját mesteriskolám lehet a Pécsi Egyetemen, ahol a diplomámat szereztem, és ahova visszatérhetek ősztől oktatóként. Több mint harmincévnyi tudásra és a hazai, illetve a nemzetközi pályán szerzett átfogó, komplex, mindenre kiterjedő – az ének- és színpadi technikától, előadási gyakorlattól az önmenedzselésig, a brand- és networképítésig – tapasztalatokra alapozva építettem fel Novák Péterrel közösen ezt a posztgraduális mesterképzést. Ez a szakma folyamatos önfejlesztést is igényel.