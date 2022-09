Szerep, amelyre születni kell

– „Megcsináltam a karrierem, ám mindvégig sportoló maradtam. Mindegyik előadás olyan, mint egy verseny, amit meg kell nyernem, vagy legalábbis a legjobbat kihozni magamból!” – művészi hitvallásaként is értelmezhetjük a honlapján olvasható sorokat. Mit adott önnek a sport?

– A sport és a művészi pálya is szorgalmat, hitet és sok erőt kíván. Ha profi sportoló lennék, a zene támogatná a lelki egyensúlyomat, s ez fordítva is igaz: a sportolói múltam és a jelenlegi amatőr sportéletem rengeteget hozzátesz a színpadi tevékenységemhez mind fizikailag, mind mentálisan. A sport karbantart, testi-lelki egyensúlyt ad, nevel, ezért igyekszem a szűkebb-tágabb környezetemet arra ösztönözni, hogy sportoljon. Emellett sok ­energiát fordítok a tehetségek támogatására a sport területén is: foglalkoztam már paralimpikonokkal, látássérült sportolókkal, jelenleg a székesfehérvári atlétikai utánpótlás-akadémián végzek karitatív munkát.