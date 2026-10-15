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Több millió euróra becsült műkincset loptak el, de nehéz dolguk van a tolvajoknak

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Mit kezdhetnek a tolvajok egy 150 kilogrammos, arannyal és drágakövekkel díszített bronzborítóval? Salvador Dalí egyedi alkotása, amelyet Joseph Forêt monumentális, Apokalipszis című kötetéhez tervezett, néhány napja tűnt el egy franciaországi művészeti központból. Bár a műtárgy értékét több millió euróra becsülik, különleges megjelenése miatt nem egyszerű túladni rajta. A tulajdonos attól tart, hogy a tolvajok szétszedik a bronzborítót, és külön próbálják értékesíteni a belőle eltávolított aranydíszeket és drágaköveket.

Ménes Márta
2026. 10. 15. 17:09
A 150 kilogramm súlyú Dalí-műalkotás a 20. század egyik legértékesebb könyvritkaságának része Fotó: Getty Images

A tulajdonos, Christian Karoutzos attól tart, hogy a tolvajok szétszedik a bronzborítót, és külön próbálják értékesíteni az aranyat, illetve a drágaköveket. Az biztos, hogy ha az alkotást megrongálják, a művészeti értékének jelentős része odaveszhet.

Joseph Forêt monumentális víziója

Joseph Forêt francia kiadó 1958-ban indította útjára a bibliai Jelenések könyvének nagyszabású művészi feldolgozását. A három év alatt elkészült kötet szövegét mintegy 150 pergamenlapra írta Micheline Nicolas kalligráfus, illusztrációit pedig hét képzőművész készítette. 

A projektben hét író is részt vett, köztük Jean Cocteau, Jean Giono és Ernst Jünger. 

A különleges kiadványt 1961-ben mutatták be Párizsban; bronzborítóját Salvador Dalí tervezte, arany- és drágakődíszítésekkel.

A The Art Newspaper szerint a könyv értékét elkészültekor kétmillió francia frankra becsülték, ami az euró bevezetésekor rögzített árfolyamon mintegy 305 ezer eurónak felelt meg. A későbbi sajtóbeszámolók már több millió eurós értéket is említettek, a mű jelenlegi piaci értéke azonban nem ismert.

A műtárgy korábban is közel került ahhoz, hogy részeire bontsák: korábbi japán tulajdonosai a könyv egyes darabjait külön árverésen értékesítették volna. Christian Karoutzos 2003-ban épp azért vásárolta meg a műtárgyat, hogy egyben tartsa a különleges alkotást. A gyűjtő a Le Parisien-nek később arról beszélt, hogy tíz évébe telt kifizetnie a vételárat.

 

Salvador DalíapokalipszisműtárgySzóljon hozzá!

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