Több millió euróra becsült műkincset loptak el, de nehéz dolguk van a tolvajoknak

A tulajdonos, Christian Karoutzos attól tart, hogy a tolvajok szétszedik a bronzborítót, és külön próbálják értékesíteni az aranyat, illetve a drágaköveket. Az biztos, hogy ha az alkotást megrongálják, a művészeti értékének jelentős része odaveszhet.

Joseph Forêt monumentális víziója

Joseph Forêt francia kiadó 1958-ban indította útjára a bibliai Jelenések könyvének nagyszabású művészi feldolgozását. A három év alatt elkészült kötet szövegét mintegy 150 pergamenlapra írta Micheline Nicolas kalligráfus, illusztrációit pedig hét képzőművész készítette.

A projektben hét író is részt vett, köztük Jean Cocteau, Jean Giono és Ernst Jünger.

A különleges kiadványt 1961-ben mutatták be Párizsban; bronzborítóját Salvador Dalí tervezte, arany- és drágakődíszítésekkel.

A The Art Newspaper szerint a könyv értékét elkészültekor kétmillió francia frankra becsülték, ami az euró bevezetésekor rögzített árfolyamon mintegy 305 ezer eurónak felelt meg. A későbbi sajtóbeszámolók már több millió eurós értéket is említettek, a mű jelenlegi piaci értéke azonban nem ismert.

A műtárgy korábban is közel került ahhoz, hogy részeire bontsák: korábbi japán tulajdonosai a könyv egyes darabjait külön árverésen értékesítették volna. Christian Karoutzos 2003-ban épp azért vásárolta meg a műtárgyat, hogy egyben tartsa a különleges alkotást. A gyűjtő a Le Parisien-nek később arról beszélt, hogy tíz évébe telt kifizetnie a vételárat.