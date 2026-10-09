Megtalálták az ellopott Renoir-festményeket, hat embert vettek őrizetbe Franciaországban

Kiemelt kérdés a múzeumok biztonsági helyzete

A mostani ügynek közvetlen előzménye a tavaly októberi Louvre-rablás. Tavaly, 2025. október 19-én a párizsi múzeum Apolló-galériájából történelmi ékszereket vittek el. A néhány perc alatt végrehajtott betörés után Franciaországban komoly vita kezdődött a kulturális intézmények biztonságáról, különösen a felügyeleti rendszerek hiányosságairól és a műtárgyvédelemre fordított forrásokról. Az esetről az Associated Press kronológiát állított össze.

A műkincslopások következményeiről a Magyar Nemzet is beszámolt, arról írtunk, hogy Európa több múzeumában már a kiállítási gyakorlatot is megváltoztatták a lopások miatt. Egyes intézmények a legértékesebb műtárgyaikat inkább raktárban őrzik, vagy az eredeti alkotások helyett másolatokat állítanak ki.

Franciaországban idén 33 pontos múzeumbiztonsági terv készült, amely a különösen veszélyeztetett műtárgyak ideiglenes eltávolítását is lehetővé teszi. A Louvre Apolló-galériája például júliusban újranyitott, a megmaradt koronaékszereket azonban biztonsági okokból máshová helyezték.

A Cagnes-sur-Mer-i lopás azért is keltett aggodalmat, mert ezzel bebizonyosodott, a kisebb múzeumok legértékesebb gyűjteményei is célponttá válhatnak. A két Renoir-festmény megtalálása és a hat ember őrizetbe vétele előrelépés a nyomozásban. Egyelőre nem tudni, milyen állapotban kerültek elő a művek, és pontosan mi derült ki az őrizetbe vett személyekről.