Gréczy besunnyogott a Fradi-meccsre

A baloldali politikus is csak ember, akinek szüksége van a sikerélményekre, a győzelmekre, amikből mostanában nem sok jut nekik. Így gondolhatta Gréczy Zsolt, a Demokratikus Koalíció (DK) parlamenti képviselője is, akit csütörtök este a Groupama Arénában, a Ferencváros Európa-liga-mérkőzése előtt kapott lencsevégre egy lelkes olvasónk. Ezúttal jó esti programot választott a baloldali honatya, hiszen az emberhátrányban is pazar játékkal győztes Fradinak köszönhetően olyan meccsélménnyel lett gazdagabb, amit Európa bármelyik másik stadionjában is állva tapsolnának meg a szurkolók.

Persze mindennek alapfeltétele, hogy legyen stadion, ahol a csütörtökihez hasonló felejthetetlen labdarúgó-mérkőzéseket rendezhetnek. A Fradi és a török Trabzonspor csatáját abban az arénában rendezték, amely meg sem épült volna, ha Gréczy Zsolt pártján múlik. Az elmúlt 12 év egyik visszatérő baloldali hecckampánya volt a stadionozás, számtalanszor hallottuk a DK politikusaitól is, hogy bűnös pazarlás milliárdokat elkölteni a létesítményekre, mert úgysem megy a kutya sem meccsekre, a magyar focira senki nem kíváncsi. Aztán amikor 2016-ban a válogatott kijutott az Európa-bajnokságra, elhalkult a károgó kórus, hogy aztán rögtön az első vereség után ismét belekezdjenek a hangulatkeltésbe. Igaz, hogy az utóbbi időkben vajmi kevés örömet nyújt a defetistáknak Marco Rossi csapata, amely nemrég verte oda-vissza Angliát.

Amikor a Ferencváros 2019-ben az Európa-liga, majd egy év múlva a Bajnokok Ligája csoportkörébe jutott, a legelvetemültebb ellendrukkerek azzal „magyarázták” az eredményt, hogy „az adófizetők pénzéből” pumpálták fel a Fradit. Az ostoba demagógiára nem is érdemes sok szót vesztegetni, elég, ha csak arra utalok, hogy a Fradi bevételeinek legnagyobb hányada a Groupama Arénát üzemeltető, erre szakosodott nemzetközi cégtől származik, a stadion megépítési költsége pedig már bőven megtérült, adók és járulékok formájában rögtön a kivitelezéskor visszatért az államkasszába.

A csütörtök esti euforikus hangulat vélhetően a zöld mezben feszítő Gréczy Zsoltot is magával ragadta, és a „fideszes diktatúra” oroszlánbarlangjában nem a stadion költségein merengett, inkább baloldali politikusból szurkolóvá vedlett át, és végre győztesnek érezhette magát.

Borítókép: Gréczy Zsolt, a DK parlamenti képviselője (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

…

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!