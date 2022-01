Színvonalas ételek, sörök és borok meghitt környezetben: a Fűszer gasztrokert Balatonalmádiban

A Balaton környéki igényes éttermek jelentős része télen is nyitva tart, vállalva akár az időleges veszteséges működést is. Ily módon a gasztro-turisták számára e régió egész évben vonzó célpont, arról kell csak meggyőződni mielőtt elindulunk, hogy tényleg nyitva tart-e az adott egység. De nyáridőben is tanácsos feltárcsázni az éttermet, hiszen, ha nem foglalunk asztalt, bizony könnyen hoppon maradhatunk.

A Balaton legjobb célpontjait több kiadvány is számba veszi, a Gasztrotérképtől a Magyar Konyha évente megjelenő gasztro-kalauzáig. Jómagam az ismerősök és szakmabeliek tanácsai s a világháló folyamatos pásztázása mellett e kiadványnak köszönhetem a legtöbb jó tippet.

A legfrissebb, 2021-es kalauz 360 tippet ad. Balatonfüred áll az élen, 25 célponttal, majd Veszprém következik 21-el (igen, vitatható, hogy mennyire tartozik ide, de örüljünk inkább, hogy egy sor remek helyet ajánlanak figyelmünkbe e csodás városból), majd Balatonalmádi és Balatonlelle jön 16 – 16 hellyel. S csak ezután Tihany 14-el, Siófok 13-al, Badacsonytomaj és Balatonboglár 11-el. S ezzel vége is van a 10 felettiek listájának.

A Fűszer Gasztrokert a bronzérmes Balatonalmádi központjában tavaly májusban nyitott, de sikerült bekerülnie a szóban forgó kalauzba.

A rendkívül hangulatos, szépen berendezett étterem a pár éve már működő Veganeeta nevű egységgel szemben tárta ki kapuit. A beltérben sok zöld növény, ötletes világítótestek. 2021 decemberében jártunk náluk, diszkrét, ízléses karácsonyi dekoráció egészítette ki az étterem egyébként is megnyerő atmoszféráját. Látványkonyhával működnek. Mint megtudtuk, a legjobb balatoni célpontok között több éve szereplő Babkávézó tulajdonosai voltak oly bátrak, hogy vírusverte időben nyitottak egy egész évi működést megcélzó éttermet.

Színvonalas nemzetközi konyhát visznek. Az étlap összefogott, átgondolt. A kínálat: két előétel, két leves, hat főétel, két desszert. Rokonszenves megoldás, hogy a leveseket leszámítva minden fogás mellett szerepel bor- valamint sörajánlat is. (Nem szentségtörés az ételek és a sörök harmóniáját keresni, e kalandozás közel annyi izgalmat ígér, mint az ételek és borok párosítása. E témában talán a Madhouse jutott a legtovább a magyar prérin.)

Kínálnak többek között mangalica rillette-et hagymalekvárral, marinált zöldségekkel, japán marhahúslevest Angus BBQ marhaszeggyel és marinált gyömbérrel, rosé kacsamellet zellerkrémmel és pirított gumós zöldségekkel, Rib-eye steaket füstölt brokkolival, rozmaringos burgonyával és savanyított karfiollal, valamint francia szilvás pitét.

A habzókkal együtt mintegy 35 minőségi magyar és import bort tartanak, melyeknek felét kimérik decire is. A tömények között a rumok és a pálinkák jelentenek izgalmat. A Fehér Nyúl kiemelkedő söreinek széles választékát tartják.

Az árak értékarányosak, a mai árviszonyokhoz képest akár kedvezőnek is mondhatók, főként az italok esetében. Előételek 2190 és 2390, levesek 1990 és 2490, főételek 2490 és 5990 forint között kaphatók. Desszertek egységesen 1290 forintba kerülnek. A borok jelentős részének deciára és az összes söré 1000 forint alatt marad.

A kiszolgálás kifogástalan. Felszolgálónk motivált, felkészült, udvarias, szívélyes és kommunikatív.

Indításképpen ettünk kakukkfüves sütőtökkrémlevest marinált sütőtökgolyókkal és pirított tökmaggal. A szépen tálalt levest a természetes ízek uralták, a betét lehetett volna izgalmasabb. Főfogásunk szürkeharcsafilé volt, amit kapros, szalonnapörcös, juhtúrós metélttel körítettek. A hal szaftos, a köret jól sikerült. Zárásként jól elkészített, szépen tálalt, szederrel, áfonyával, ribizlivel, málnával és kellemes kávémousse-szal kiegészített New York-i sajttortát ettünk.