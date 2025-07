Tanuljunk egy kicsit franciául!

Bordeaux városa a rómaiak uralma alatt is fontos szerepet töltött be, a középkorban pedig – Libourne-nal a Dordogne folyón – borkereskedelmi központtá vált. Az itt termelt borok közül sok – Bergerac, Cahors, Madiran - csak mostanában kezdi visszanyerni azt a hírnevet, aminek a középkorban örvendett. Többnyire a XVIII. század elején kezdték ezeket a bordeauxi-ként közismert borokat Angliába szállítani, gyakran csempészáruként Írországon, Skócián és a Csatorna-szigeteken keresztül. Akkoriban új francia claret volt az elnevezésük. Már akkor is komoly hírnévre tett szert egyik-másik birtok.