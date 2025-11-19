Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Robogóval ment át a piroson, ami utána történt, arra senki nem számított + videó

Az ütközés csak a kisebbik baj volt, de szerencsére kéznél volt a segítség.

2025. 11. 19. 13:09
Nem tudjuk, mi járhatott a robogós fejében, amikor valahol Amerikában nyélgázon hajtott be egy forgalmas kereszteződésbe a piros jelzés ellenére, mindenesetre nagyot kockáztatott. 

Nem volt szerencséje, ugyanis összeütközött egy keresztben áthaladó autóval, de az még csak a kisebbik gond volt, a robogója ugyanis abban a pillanatban szinte felrobbant a kifolyó benzintől. Egy másik robogós sietett a pórul járt társa segítségére, ő rángatta le róla az égő nadrágot is.

 

