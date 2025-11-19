Robogóval ment át a piroson, ami utána történt, arra senki nem számított + videó

Nem tudjuk, mi járhatott a robogós fejében, amikor valahol Amerikában nyélgázon hajtott be egy forgalmas kereszteződésbe a piros jelzés ellenére, mindenesetre nagyot kockáztatott.
Nem volt szerencséje, ugyanis összeütközött egy keresztben áthaladó autóval, de az még csak a kisebbik gond volt, a robogója ugyanis abban a pillanatban szinte felrobbant a kifolyó benzintől. Egy másik robogós sietett a pórul járt társa segítségére, ő rángatta le róla az égő nadrágot is.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!