Haitivb 2026vb-selejtező

A szövetségi kapitány még nem járt az országban, mégis kijutottak a vb-re

Története során másodszor szerepelhet majd világbajnokságon Haiti, amely meglepetésre kvalifikálta magát a tornára a CONCACAF-térségből. Haiti meseszerű történetének pikantériáját az ott uralkodó állapotok, valamint a francia szövetségi kapitány, Sébastien Migné szolgáltatja, aki még sohasem járt a Karib-térségben lévő országban.

Magyar Nemzet
2025. 11. 19. 12:45
Így ünnepelték az emberek a vb-részvétel kiharcolását Fotó: Clarens Siffroy Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az észak- és közép-amerikai, valamint Karibi-térség selejtezőjének egyik legnagyobb meglepetését Haiti szolgáltatta, amely az esélyesebb Hondurast és Costa Ricát megelőzve végzett a kvartettje élén, és így 1974 után másodszor szerepelhet világbajnokságon.

Sébastien Migné kivezette Haitit a világbajnokságra
Sébastien Migné kivezette Haitit a világbajnokságra. Fotó: AFP/Orlando Sierra

A siker annak a Sébastien Mignének az irányításával jött össze, aki úgy vezette ki a vb-re a nemzeti együttest, hogy korábban még sohasem járt az országban. Az 52 esztendős francia szakembert 18 hónappal ezelőtt nevezték ki, ám a Haitin uralkodó állapotok miatt még nem tehette be a lábát az államba.

 

Haiti árnyoldala

A 2010-es pusztító földrengés óta zűrzavar van az országban, amelynek fővárosa, Port-au-Prince szinte egésze felett fegyveres bandák vették át az irányítást. A konfliktus mintegy 1,3 millió embert kényszerített otthona elhagyására, s miközben éhínség uralkodik, az utazókat óva intik attól, hogy ellátogassanak a 12 millió lakosú országba az emberrablások, bűncselekmények, terrorista tevékenységek és polgári zavargások kockázata miatt.

A válogatott a Karib-tenger déli részén, a Venezuela partjai közelében lévő Curacaón – amely meglepetésre szintén ott lesz a vb-n – játssza hazai mérkőzéseit, de nem ez az egyetlen nehézség, amivel a szövetségi kapitánynak szembe kell néznie.

– Általában azokban az országokban élek, ahol dolgozom, de itt nem tehetem.

Nincsenek nemzetközi járatok, amelyek leszállnának oda, emellett túlságosan veszélyes

– mondta a France Football magazinnak Migné, aki a legutóbbi világbajnokságon a kameruni válogatottnál volt segédedző, most pedig csak a haiti szövetség tisztviselőitől kapott adatokkal tudott képbe kerülni a helyi játékosokkal kapcsolatban. – Ők adták az információkat, én pedig távolról irányítottam a csapatot.

A csapatot, amely most már nagy részben légiósokra épül, például a Premier League-ben szereplő Wolverhampton Franciaországban született középpályása, Jean-Ricner Bellegarde is tagja a keretnek, de bíznak abban is, hogy a Sunderlandben futballozó Wilson Isidort is meg tudják győzni, aki szintén francia földön született, de haiti szülők gyermekeként.

– Célul tűztem ki a világbajnokságot, amely mindig is nagy álmom volt. Két lehetőségem van: Franciaország és Haiti. Utóbbi már megkeresett, de még nem döntöttem. Jelenleg a klubomra koncentrálok. A francia válogatottból ismerem a srácokat, játszottam már velük és ellenük is – mondta ezzel kapcsolatban Isidor, aki 11 meccsen négy gólt szerzett eddig a Premier League jelenlegi idényében.

Haiti egyetlen, 1974-es világbajnoki szereplése három vereséggel (Olaszország 3-1, Lengyelország 7-0, Argentína 4-1) végződött, ha ezt sikerülne felülmúlni, az talán az országban uralkodó tragikus helyzetre is pozitív hatással lenne.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu