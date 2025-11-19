A szövetségi kapitány még nem járt az országban, mégis kijutottak a vb-re

Az észak- és közép-amerikai, valamint Karibi-térség selejtezőjének egyik legnagyobb meglepetését Haiti szolgáltatta, amely az esélyesebb Hondurast és Costa Ricát megelőzve végzett a kvartettje élén, és így 1974 után másodszor szerepelhet világbajnokságon.

Sébastien Migné kivezette Haitit a világbajnokságra. Fotó: AFP/Orlando Sierra

A siker annak a Sébastien Mignének az irányításával jött össze, aki úgy vezette ki a vb-re a nemzeti együttest, hogy korábban még sohasem járt az országban. Az 52 esztendős francia szakembert 18 hónappal ezelőtt nevezték ki, ám a Haitin uralkodó állapotok miatt még nem tehette be a lábát az államba.

Haiti árnyoldala

A 2010-es pusztító földrengés óta zűrzavar van az országban, amelynek fővárosa, Port-au-Prince szinte egésze felett fegyveres bandák vették át az irányítást. A konfliktus mintegy 1,3 millió embert kényszerített otthona elhagyására, s miközben éhínség uralkodik, az utazókat óva intik attól, hogy ellátogassanak a 12 millió lakosú országba az emberrablások, bűncselekmények, terrorista tevékenységek és polgári zavargások kockázata miatt.

A válogatott a Karib-tenger déli részén, a Venezuela partjai közelében lévő Curacaón – amely meglepetésre szintén ott lesz a vb-n – játssza hazai mérkőzéseit, de nem ez az egyetlen nehézség, amivel a szövetségi kapitánynak szembe kell néznie.