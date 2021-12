A brazilok szó szerint kirugdosták Argentínát a világbajnokságra

A 0-0-s végeredmény arról árulkodik, nem éppen közénségcsalogató mérkőzést játszott egymással a két csapat az argentinai San Juanban. S bizony inkább kemény jelenetek tarkították a meccset, aminek egyértelmű bizonyítéka a hét sárga lap. A játékosok olykor durván rugdosták, sőt ütlegelték egymást.

Neymar – hivatalosan sérülés miatt – kihagyta a találkozót, Messi viszont ott volt a pályán. Talán éppen azért, hogy a társaival egyetemben személyesen kívánjon jobbulást Sergio Agüerónak, akinek szívritmus-zavarok miatt veszélybe került a pályafutása.

A rugdosás mellett azért akadt egy-egy látványos villanás, különösen Vinicius volt elemében.

A találkozó után Messi is azt emelte ki, örül, hogy sérülés nélkül megúszta az összecsapást.

– Mindent beleadtam, amit csak tudtam. Nagyon hajtós, kemény meccs volt. Szerencsére már nem bajlódom sérüléssel, ez a mérkőzés bizony nem volt egyszerű. Tudtuk, hogy nehéz lesz, örülök, hogy túl vagyunk rajta – értékelte a csatát Messi.

Argentína annak köszönhetően jutott ki a világbajnokságra négy fordulóval a zárás előtt, hogy Chile odahaza meglepetésre 2-0-ra kikapott Ecuadortól.

Dél-amerikai vb-selejtezők, 14. forduló: Kolumbia–Paraguay 0-0, Argentína–Brazília 0-0, Chile–Ecuador 0-2, Bolívia–Uruguay 3-0, Venezuela–Peru 1-2.

Az állás: 1. (és már vb-résztvevő) Brazília 35 pont/13 mérkőzés, 2. (és már vb-résztvevő) Argentína 29/13, 3. Ecuador 23, 4. Kolumbia 17 (16-17), 5. Peru 17 (15-20), 6. Chile 16 (15-16), 7. Uruguay 16 (14-21), 8. Bolívia 15, 9. Paraguay 13, 10. Venezuela 7. (Brazília és Argentína azért játszott még csak 13 meccset, mert kettejük szeptemberi találkozója félbe szakadt a brazil egészségügyi hatóság közbelépése miatt.)

Az első négy helyezett kijut a jövő évi, katari világbajnokságra, az ötödik pedig interkontinentális pótselejtezőt játszhat.

Kedden az is eldőlt, hogy Afrikában a csoportkör zárása után melyik tíz csapat jutott be a kvalifikáció harmadik körébe, hogy ott oda-visszavágós párharcban meccseljen a vb-részvételért. A Ferencvárosból a marokkói Ryan Mmaee két góllal, a tunéziai Aïssa Laïdouni egy találattal járult hozzá csapata győzelméhez; s Marokkó és Tunézia is egy lépésre van a vb-től.

Borítókép: Messi próbál egérutat nyerni (Fotó: AFP)