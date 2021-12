A délszláv mentalitás hiányzik a magyar tehetségekből

– Határ Bernadettben nagy lehetőségeket vélek felfedezni. Az ő játéka óriásit fejlődhet még a következő időszakban, ő az egyik legjobb center Európában. Támadásban és védekezésben is megbízhatóan teljesít, de még nem komplett játékos. Azt gondolom, ő még nem tudja, mennyi mindenre lehet képes, és nincs tisztában azzal, hogy hol vannak az igazi határai a játékának. Akár férfiról vagy nőről beszélünk, egy kétméteres játékosnak mindig kell idő, hogy kiteljesedjen – így jellemezte az Origónak adott interjúban a magyar válogatott és a Sopron 27 éves centerét Stevan Karadžić, aki mentortként segíti Gáspár Dávid vezetőedző munkáját.

A montenegrói születésű szakember anno tagja volt a nyolcvanas évek kiváló jugoszláv válogatottjának, mesélt a játékosként megélt élményeiről, s érdekes kulisszatitkokat árult el a legismertebb jugoszláv kosárlabdázóról, a fiatalon balesetben elhunyt Dražen Petrovićról.

– Dražen nagyon jó ritmusban kosárlabdázott, és hihetetlenül hatékonyan dobott. A passzjátéka is kiváló volt, komplett kosárlabdázó volt már a húszas éveiben. A jellemét tekintve igazi vezér volt a pályán, a védekezése azonban nem volt különleges. Ami kiemelte őt igazán, az a fáradhatatlan munkamorálja volt. Ha az iskola nyolckor kezdődött, akkor ő már hatkor lent volt a kosárlabdapályán, hogy a dobásokat gyakorolja. Nem dobott túl jól fiatalon, ezt tudta, ezért megállás nélkül, minden nap dobott. 500 sikeres tempódobásig meg sem állt a gyakorlatok alatt – mondta arról, hogy mi is tette nagy játékossá a horvát irányítót. Majd felelevenített egy Amerikában játszódott történetet.

– Minden év novemberében a Crvena zvezdával és a válogatottal az Egyesült Államokba mentünk edzőmeccseket játszani. Én a játékoskarrierem alatt kétszer játszhattam Michael Jordan ellen. Rengeteget utaztunk. Egyik nap North Carolina, másnap Notre-Dame, majd a Kentucky Egyetem következett. Nagyon kemény programunk volt. A szabadnapunkon többen elmentünk várost nézni és vásárolni. Petrovics azonban szólt a technikai vezetőnek, hogy ő ma dobni szeretne. Minden zárva volt. Kérlelte őt, de a vezető azt mondta, hogy ma lehetetlen. „Ha ma nem dobhatok be 500 tempót, a meccsen sem fogok betalálni” – mondta Dražen. Aztán kiment a hóba, és ott kezdett el dobálni.

Stevan Karadžić szerint éppen ez, a délszláv mentalitás tette sikeressé az egykori Jugoszlávia sportolóit, köztük a kosárlabdázókat. Kiváló edzők dolgoztak a fiatalokkal is, akik tudták, hogy a kiválasztás mennyire fontos, nem elég azt figyelni, éppen ki hogyan játszik, hanem azt is, később mire viheti. Ezt a szemléletet igyekszik meghonosítani Sopronban is. Határ Bernadett klasszissá érése az ő munkáját is dicséri.

A teljes interjú az Origón olvasható.

Borítókép: Stevan Karadžić jó munkát végez Sopronban (Fotó: Origo/Hirling Bálint)