A hideg ijesztő fokozata: amikor megrettennek a norvégok

Ruka a sífutók világkupa-sorozatának hagyományos nyitóállomása. Nem véletlenül. A finn üdülőparadicsom csak néhány kilométerrel fekszik az északi sarkkör alatt, nagyjából azonos szélességi körön a Mikulásról híres Rovaniemivel vagy éppen a tengerparti norvég várossal, Bodøvel.

Rukába a tél idén a korábbi évekhez képest is hamarabb és szigorúbban tört be, aminek a hóhiánytól évek óta rettegő sízők csak örültek, nem került veszélybe az idénynyitó világkupa-viadal. Az első két nap futamait rendben meg is rendezték pénteken és szombaton, vasárnapra azonban még hidegebbre fordult az idő. Mínusz húsz fok alá süllyedt a hőmérséklet, ezért a nők 10 km-es szabadsítlusú üldözőversenyét elhalasztották délutánra.

A férfiak 12.30-kor rajtoltak, ekkor már csupán mínusz 18,5 fokot mértek... Ám hiába kerestük a sportág vezető nemzete, Norvégia sportolóit, a hideg idő miatt a teljes norvég válogatott visszalépett a versenytől. Csakúgy, mint az olimpiai bajnok finn Ivo Niskanen, aki pedig hazai pályán az élről vágott volna neki az üldözéses 15 km-nek.

A norvégok döntése ellentmondásos és megosztó, hiszen ha a zsűri úgy ítélte meg, hogy lehet versenyezni, akkor bátortalan döntésnek tűnik a megfutamodás.

Az oroszok bezzeg hiánytalanul felsorakoztak, s háziversenyt vívtak. Bolsunov néhány másodperccel később indult a lehetségesnél, mert az óra is lefagyott, s mialatt újraindították, ő lecsatolta a lécét, hogy gimnasztikával melegen tartsa magát, s későn állt oda a rajtvonalra. Ötfős orosz boly állt össze, aztán ketten leszakadtak a nem túl nagy iramú versenyben, hatalmas hátrányt ledolgozva felért az élmezőnyhöz a cseh Novak, de a hajrára már nem maradt ereje.

A várakozásoknak megfelelően az utolsó kaptatón Bolsunov mindenkit leszakított, s megnyerte a viadalt honfitársa, Usztyjugov előtt.

A történet igazi csattanója, hogy a rendezők végül elindították a hölgyek futamát. S láss csodát, ott rajthoz álltak a norvégok is! Esélyeshez méltón Therese Johaug meg is nyerte a versenyt.

Micsoda szégyen, norvég urak, micsoda szégyen...