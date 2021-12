Meglepetés az idénynyitón: lehajrázták a sprintkirályt

Az összes klasszis felsorakozott az idénynyitón, ott volt a mezőnyben az előző két évad összetett világkupagyőztese, az orosz Alekszandr Bolsunov is, aki a közelmúltban szájsebészeti beavatkozáson esett át. Bolsunov még messze van a csúcsformától, igaz, a sprint nem is igazán az ő műfaja, nem jutott be a döntőbe.

A szám olimpiai és világbajnoki címvédője, Johannes Høsflot Klæbo is majdnem kiesett, az elődöntőben a maga futamában csak negyedik lett, de jobb időt ért el, mint a másik elődöntő harmadik helyezettje, így bekerült a fináléba.

Ott rá jellemzően nagyon taktikusan versenyzett. Amikor az első kaptató végén a többiek lelassítottak, mert nem akartak az élre állni (szélárnyékból könnyebb indítani), ráérzett a lehetőségre, két-három gyors tempóval elszakadt a többiektől és az előnyét lejtmenetben is megőrizte.

Igen ám, de a befutót megelőző második emelkedőn egyszerűen nem tudta tartani a lépést a csupán 22 éves, tavaly még a juniorok között világbajnok orosz Aleszandr Tyerentyevvel. Az ifjú orosz még nála is gyorsabban nyargalt felfelé, s akkora előnyre tett szert, hogy Klæbónak már esélye sem volt utolérni őt a célegyenesben. Az egyébként sportszerű norvég klasszis nem sietett gratulálni orosz vetélytársának, egykedvűen vette tudomásul a vereséget.

Alekszantr Tyerentyev, az új kihívó Fotó:Tomi Hänninen/REUTERS

– Nem különösebben rajongok az oroszokért, képtelenség velük szót érteni. De azért örülök, hogy itt vannak a mezőnyben, mert nélkülük norvég bajnoksággá egyszerűsödne a világkupa – mondta az idény előtt egy másik norvég, a szintén olimpiai és világbajnok Emil Iversen.

Csak a norvégok ki ne hívják maguk ellen a sorsot… Az oroszok máris remek formában vannak, Pekingben, a téli olimpián is borsot törhetnek a skandinávok orra alá.

Szombaton klasszikus stílusú 15 km-es versenyt rendeznek Rukában.

Borítókép: A dobogón már nem maradt el Klæbo (balra) gratulációja