Négyéves átkot törne meg Tuchel vezetésével a Chelsea

Ugyan a két gárda önbizalomnövelő győzelmeket aratott a héten – a londoniak 4-0-ra ütötték ki a Juventust, míg a Vörös Ördögök a Villarreal legyőzésével továbbjutottak a kieséses szakaszba a Bajnokok Ligájában –, a MU háza táján nagy a felfordulás. Ole Gunnar Solskjær menesztése után még az új vezetőedző – aki minden bizonnyal Ralf Rangnick lesz – kinevezésére várnak.

Átmenetileg Michael Carrick irányítja az együttest. Az egykori középpályás a rangadót megelőző sajtótájékoztatóján nem akart belemenni a jövőt érintő kérdésekbe.

– A gondolataim valójában csak a vasárnapi meccs körül forognak, és ez így van rendben. Most semmi nem terelheti el a figyelmemet, a többi dolog úgyis elrendeződik a következő napokban és hetekben – magyarázta a tréner.

Carricknek nem csak a Chelsea kiváló formája miatt fájhat a feje, hiszen számos játékosa nem lesz bevethető a Stamford Bridge-en. Középső védői közül Harry Maguire eltiltás, Raphaël Varane sérülés miatt marad ki, de várhatóan Mason Greenwood, Paul Pogba, Edinson Cavani és Luke Shaw sem lép pályára vasárnap. A Kékek keretéből Ben Chilwell, N’Golo Kanté és Mateo Kovacic sérült, Kai Havertz viszont kész a játékra, és Romelu Lukaku is helyet kaphat a kispadon.

Thomas Tuchel kedden jubilált, a Juventus elleni mérkőzése volt az ötvenedik a Chelsea vezetőedzőjeként. A német szakember rendkívül sikeres időszakot tudhat a háta mögött Angliában, az előző idényben a BL-ben ért a csúcsra a csapattal, most pedig a Premier League megnyerésére hajtanak a londoniak. A Chelsea mindössze egy találkozót veszített el a bajnokságban ebben a kiírásban, és egyébként is tíz tétmérkőzés óta veretlen, a United ellen viszont nem ment neki az elmúlt években. Legutóbb 2017 novemberében győzte le a manchesteri gárdát, azóta négy döntetlen mellett háromszor a Vörös Ördögök diadalmasodtak. Ugyanakkor a mostani rangadónak a Kékek az esélyesei. Ezt Tuchel is jól tudja, de nem akarja lebecsülni a rekordbajnokot.

– Ebben a bajnokságban soha nem írnék le senkit. Egy nagy klubról van szó, ráadásul tapasztalt és kiváló egyéni teljesítményre képes játékosok alkotják a csapatot – fogalmazott a menedzser, majd az ellenfél edzőváltásáról is beszélt. – Ez az egyik legjobb pillanat, hogy a United ellen lépjünk pályára, hiszen készen állunk a nagy kihívásokra, és a legmagasabb szinten akarunk teljesíteni. Most nyertünk meg egy nehéz meccset, és már itt is a következő. Ott vagyunk, ahol akarunk lenni, szeretjük a kihívásokat.

Premier League, 13. forduló: szombat: Arsenal–Newcastle United 2-0 (0-0) Crystal Palace–Aston Villa 1-2 (0-1) Liverpool FC–Southampton 4-0 (3-0) Norwich City–Wolverhampton Wanderers 0-0 Brighton–Leeds United 0-0 vasárnap: Brentford–Everton 15.00 (tv: Spíler 1) Burnley–Tottenham Hotspur 15.00 Leicester City–Watford 15.00 Manchester City–West Ham United 15.00 Chelsea–Manchester United 17.30 (tv: Spíler 1)

Borítókép: Thomas Tuchel (Fotó: EPA/Andy Rain)