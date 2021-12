Nem számít a vb sem, most Milák Kristóf egészsége a tét

Mint ismert, a kazanyi Eb-n Burián Katalin lett Covid-pozitív, akinek azonnal abba kellett hagynia a versenyzést, karanténba került, s nem is térhetett haza a válogatottal. Neki múlt csütörtökön lett meg a második negatív tesztje, ami után ő is Magyarországra utazhatott. Így természetesen a múlt heti rövid pályás országos bajnokságot kihagyta.

A kaposvári viadalon azonban nem indult Milák sem. Önmagában ez nem lett volna meglepő, hiszen a kazanyi Eb másik két magyar érmese, Szabó Szebasztián és Kós Hubert sem álltak rajthoz, de ők nem is szerepeltek a nevezési listán, ellentétben Milákkal, s ez már gyanút kelthetett.

Szerdán kiderült, a tokiói olimpia aranyérmesének lett pozitív a Covid-tesztje a budapesti landolás után, ezért nem lehetett ott az ob-n.

Némi riadtságra most az ad okot, hogy amikor tavaly ősszel először lett koronavírusos Milák, megdöbbent arcok fogadták az uszodába való visszatérésekor, annyira sovány lett, komoly izomveszteséget szenvedett el.

– Ez nálam természetes, általában ha leállok az edzésekkel, gyorsan vékonyodom – reagált csaknem egy évvel ezelőtt Milák lapunknak a betegségére. – Most nemcsak leálltam három hétre, hanem abból két hétig rettentő rosszul voltam.

Akkor azt is elmondta, hogy a visszatérésekor először azt hitte, minden rendben, mintha csak pihent volna, de amikor komolyabb munkát kezdett végezni, egyből kiderült, hogy az állóképessége szinte a nullára esett vissza, rendkívül gyorsan elfáradt.

A mostani hírek szerint sokkal jobban viseli a fertőzést, egyelőre nem voltak jelentős tünetei, s ez remélhetőleg már így is marad. Ugyanakkor a leállás miatt az ősszel eddig elvégzett munka java kárba vész, ami minden, csak nem ideális, főleg, hogy Tokió után váltott edzőt, azóta Virth Balázzsal készül.

Aggódik a szövetségi kapitány is, de nem Milák formája, hanem az egészsége miatt.

– Most nem sajnálkozni kell, hogy az eddig elvégzett munkája kárba vész – jelentette ki Sós Csaba, akit a Bors idézett. – Egyetlen cél lebeghet mindenki szeme előtt, hogy Kristóf meggyógyuljon. Nem érdekes a decemberi rövid pályás világbajnokság, nem számít az Európa-bajnokság vagy a párizsi olimpia, csak az, hogy egészséges legyen Kristóf.

Milák a két hete rendezett kazanyi rövid pályás Eb-n egy ezüstérmet szerzett, ami után Sós Csaba lapunknak elmondta, hogy a huszonöt méteres medence nem kedvez az olimpiai bajnok erősségeinek, ugyanakkor felerősíti a gyengeségét, a fordulókat, így ez a szezon neki a tanulási folyamat miatt fontos.

Csakhogy miként tavaly ősszel, úgy Miláknak most is kimarad a rövid pályás szezon egy része a koronavírus miatt. Nagy kérdés, hogy a december 13-án kezdődő vb-n így egyáltalán rajthoz tud-e majd állni Abu-Dzabiban. Szerencsés esetben igen, de most tényleg nem ez a legfontosabb.

Borítókép: Milák Kristóf a budapesti, rövid pályás világkupán októberben (Fotó: Nemzeti Sport/Tumbász Hédi)