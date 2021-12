Nincs meglepetés, Klopp és Tuchel mentora a United új edzője

Ahogy azt az angol sajtó már a múlt héten megszellőztette, Ralf Rangnick veszi át a menesztett Ole Gunnar Solskjær helyét a Manchester United vezetőedzői posztján. A klub honlapján hétfőn jelentette be a 63 éves német szakember érkezését, aki az idény végéig irányítja a felnőttcsapatot, majd további két évig tanácsadói szerepkört tölt be a Unitednél.

– Ralf az európai labdarúgás egyik legelismertebb edzője, igazi újító. Ő volt az első számú jelöltünk az ideiglenes edzői posztra, tekintve a vezetői képességeit és a tudását, amit négy évtizedes munkája során gyűjtött össze – méltatta a trénert John Murtough futballigazgató, majd megköszönte a Lokomotiv Moszkvának, hogy az MU kedvéért elengedte addigi sportigazgatóját.

Az angolok új vezetőedzője a pályafutása során német klubok soránál is megfordult, többek között irányította a Schalkét és a Stuttgartot is, ő virágoztatta fel a Red Bull csapatait, s korunk sikeredzői közül Jürgen Klopp és Thomas Tuchel is a mentoráltjai közé tartozott. A Schalkét Német Kupa- és Német Szuperkupa-címig vezette, Ausztriában pedig a Salzburggal két bajnoki címet és két Osztrák Kupát nyert, de európai topklubnál most vállal először munkát.

– Izgatott vagyok, hogy csatlakozhatok a Manchester Unitedhez. A célom az, hogy sikeresek legyünk ebben az idényben. Tehetséges játékosok alkotják a játékoskeretet, azon dolgozom a következő hat hónapban, hogy kihozzák magukból a legtöbbet – nyilatkozta a klub honlapjának Rangnick, majd hozzátette, örömmel várja a tanácsadói munkát is.

Rangnick munkavállalási engedélyét még nem intézték el, így továbbra is Michael Carrick irányítja a csapatot, amelyre csütörtökön az Arsenal elleni rangadó vár a Premier League-ben. A rekordbajnok tizenhárom forduló elteltével tizennyolc pontjával a nyolcadik helyen áll a tabellán, legutóbb a Chelsea vendégeként 1-1-es döntetlent ért el.

