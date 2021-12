Solskjær valószínűleg az útja végére ért: Watford, végállomás

A vereségre az sem mentség, hogy az utolsó bő 20 percben Harry Maguire kiállítása miatt emberhátrányban játszott a Manchester United, hiszen már addig is 2-1-re vezetett a London agglomerációjában fekvő város csapata. A United ugyan többet birtokolta a labdát, de képtelen volt betalálni.

Hiába ülésezik folyamatosan a válságstáb a legendás klubnál, a csapat képtelen kikecmeregni a gödörből.

A United a közelmúltban több arcpirító vereséget szenvedett. 5-0 a Liverpooltól, majd bár csak 2-0-s, de tükörsima zakó ugyancsak az Old Traffordon a városi rivális Citytől.

A United 12 forduló után 17 ponttal csupán hetedik a Premier League-ben. Az együttes kedden kulcsfontosságú mérkőzést játszik a Villarreal vendégeként a Bajnokok Ligájában, ha kikap, valószínűleg nem jut tovább.

Súlyos dilemma előtt állnak a vezetők: még mindig várjanak vagy végre lépjenek.

A Sunday Times úgy tudja, lépnek, helyesebben lépnének. Solskjaert azonnal menesztenék, ha a helyette kiszemelt Zinédine Zidane elvállalná a csapat irányítását. Zizou állítólag menne, csak éppen a felesége nem akar Manchesterbe költözni. De talán van az a pénz...

Az angol lap úgy tudja, hogy a klubot tulajdonló Glazer család utasította a klubvezetőket, az eddigieknél is határozottabban igyekezzenek meggyőzni Zidane-t, azaz még mesésebb ajánlattal környékezzék meg.

Solskjaer a Watforf elleni mérkőzés után amúgy a következőképpen értékelt:

– Sajnálom a szurkolókat, ugyanúgy érzek, ahogyan ők, megalázó vereséget szenvedtünk. Nagyon rossz formában vagyunk, a helyzetünk rendkívül kellemetlen, a futballistáim is pocsékul érzik magukat. Nagyon nehéz most itt állni, és megpróbálni megmagyarázni a történteket, de hát a futballhoz ez is hozzátartozik. Van, amikor nem lehet mást tenni, mint bocsánatot kérni a nyújtott teljesítményért, és vállalni a felelősséget.

Valószínűleg ez egyben a norvég tréner búcsúbeszéde...

Gerrard győzelemmel debütált

Az Aston Villa 2-0-ra legyőzte a vendég Brightont. Ez volt Steven Gerrard első mérkőzése a birminghami csapat vezetőedzőjeként.

Másik két tréner is szombaton mutatkozott be. Dean Smith a Norwich City élén győzelemmel, Eddie Howe a Newcastle Uniteddal 3-3-as döntetlennel. Immár hiába a Newcastle legtehetősebb klubja, az eredmények még váratnak magukra, a csapat az utolsó helyre csúszott hátra a tabellán.

Premier League, 12. forduló:

Aston Villa–Brighton 2-0 (0-0)

Burnley–Crystal Palace 3-3 (2-3)

Newcastle United–Brentford 3-3 (2-2)

Norwich City–Southampton 2-1 (1-1)

Watford–Manchester United 4-1 (2-0)

Wolverhampton Wanderers–West Ham United 1-0 (0-0)

Leicester City–Chelsea 0-3 (0-2)

később:

Liverpool–Arsenal 18.30

vasárnap játsszák:

Manchester City–Everton 15.00

Tottenham Hotspur–Leeds United 17.30