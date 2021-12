Stöger: Ha kell, megmutatom én, hogy kell tizenegyest lőni

– Elégedett vagyok az eredménnyel, hiszen egy kiváló csapat ellen játszottunk. Jól kezdtük a mérkőzést, de csak az első negyedórában volt nyílt a meccs, a második góllal megpecsételtük a végkimenetelt. A mérkőzés végén még voltak helyzeteink, amik kimaradtak, ezért kissé elégedetlen vagyok, négy-öt gólt is szerezhettünk volna. Ugyanakkor a Kisvárda elleni után újabb jelzésértékű győzelmet szereztünk – kezdte értékelését Peter Stöger a Fehérvár legyőzése után.

A Ferencváros vezetőedzője ezután elmondta, nagyon boldog, hogy zsinórban negyedik mérkőzésén sem kapott gólt a csapata – úgy érzi, ez a kemény edzésmunkának köszönhető, s örömmel vette, hogy a támadói is kivették a részüket a védekezésből. Ugyanakkor Laïdouni a hajrában kihagyott büntetője meglehetősen érzékenyen érintette.

– Komolyabban kellene vennünk a büntetőket. Megpróbálok keresni egy játékost, aki végre be tudja lőni a tizenegyeseket. Ha szükséges, én is megmutathatom nekik, hogyan kell ellőni – nem olyan nehéz dolog ez. Ryan (Mmaee – a szerk.) volt kijelölve a tizenegyesrúgónak, ő azonban átadta a barátjának ezt a lehetőséget. Nem tetszik ez a viselkedés, jobban örültem volna, ha egy negyedik vagy ötödik gólt is szerzünk – tette hozzá a Ferencváros edzője.

Kollégája, Szabics Imre esetében érthetőbb volt a csalódottság.

– Gratulálok a Ferencvárosnak. Az volt a célunk, hogy eltüntessük a papírformát. Az első félidőben még jól haladtunk, de a döntő pillanatok nekik kedveztek. Úgy érzem, hogy nem kaptunk meg egy tizenegyest és kiállítást sem az első félidőben. A kétgólos hátrány nagy sokkot jelentett nekünk, nekik pedig elég tapasztalatuk van és elég jó játékosaik, hogy innen ne veszítsenek el egy mérkőzést – vélekedett. – Az első félidőben ugyanannyi egyéni hibát vétettek, mint mi, de ők könyörtelenül ki tudták használni a mi a hibáinkat, mi viszont nem tudtunk élni az adódott lehetőségekkel.

A fehérvári vezetőedző arról is beszélt, jelenleg nincsenek versenyben a Ferencvárossal a bajnoki címért.

– Három év múlva szeretnénk komoly kihívói lenni a Ferencvárosnak. Most a nyolcpontos hátrány nagyon sok, de azon dolgozunk, hogy fejlődjünk és közelebb kerüljünk hozzájuk.

