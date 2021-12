A csúnya gólok mestere is eredményes volt a magyar légióból

A Bundesliga legutóbbi fordulója nem a magyar légiósokról szólt. Itt található a legtöbb honfitársunk, egész pontosan öten szerepelnek a német élvonalban, ám ezúttal csak ketten, Gulácsi Péter és Szoboszlai Dominik kezdett, és rajtuk kívül mindössze Szalai Ádám lépett pályára. Gulácsi csapata, az RB Leipzig pénteken roppant tartalékosan vendégeskedett az Union Berlinnél, többek között Willi Orbánt is karanténba kényszerítette a koronavírus, a csapatnak a hét eleji edzése elmaradt a sok hiányzó miatt.

Jesse Marsch vezetőedző pénteken aligha sejtette, hogy utoljára állítja össze a lipcseiek kezdőjét, amelyben helyet kapott Szoboszlai Dominik, a kapuba pedig visszakerült Gulácsi Péter. A Leipzig 2-1-re kikapott, Szoboszlait a 78. percben lecserélték, és a november 11-e óta tartó nyeretlenségi sorozat, valamint a tabellán elfoglalt 11. helyezés megpecsételte az amerikai edző sorsát: a klub vasárnap bejelentette a menesztését.

A Bochum 3-2-es augsburgi sikerének Novothny Soma nem lehetett a részese, mert keretbe sem került, Szalai Ádám pedig a 83. percben állt be a Mainzba, amely meglepően simán, 3-0-ra nyert hazai pályán a Wolfsburg ellen, és az előző idényben a kiesést éppen hogy elkerülő csapat a 7. helyen áll, és a nemzetközi szereplésért harcol. A Freiburg nem mindennapi meccset játszott Mönchengladbachban: a Freiburg a 25. percben 5-0-ra, a szünetben pedig már 6-0-ra vezetett, és ez is maradt a végeredmény, Sallai Roland a 61. percben állt be. Három vereség után nyert újra bajnoki mérkőzést a Freiburg, és a negyedik helyet foglalja el a tabellán.

Szalai Attila (középen) visszakerült a Fenerbahce kezdőjébe Fotó: AFP/ Arif Hudaverdi Yaman

Változatos időket él meg manapság Szalai Attila. A török Fenerbahce magyar védője sokáig alapembernek számított, és a sajtó, különösen a török része már összeboronálta a az angol Chelsea-vel. A hátvéd novemberben viszont kikerült a kezdőcsapatból, ami mögött sokan már a pletyka beigazolódását látták, mondván, a Fenerbahce kíméli a futballistát, hogy tökéletes állapotban adhassa át a Bajnokok Ligája címvédőjének a télen, ám ezt a klub határozottan cáfolta, és ezzel le is lőtte a hírlapi kacsát. A török együttes a héten két meccset is játszott, egy hete a Göztepe otthonában 1-1-re végzett, Szalai a 91. percben léphetett pályára, majd vasárnap a Rizesport fogadta, 4-0-ra győzött, és ezt a meccset a magyar válogatott futballista végigjátszotta, sőt a második és a negyedik találat előtt ő adta a gólpasszt.

– A legfontosabb, hogy csapatként jól játszottunk, büszkék lehetünk a teljesítményünkre. Mind védekezésben, mind támadásban nagyszerűen teljesíttettünk. Ezen az úton kell továbbhaladnunk – idézte a török Fanatik Szalai Attilát. – Az edző kifejezetten kérte tőlünk, védőktől, hogy segítsünk be a támadásokban. Jól tartottuk az egyensúlyt a védekezés és a támadás között, a pálya közepén próbáltuk az akaratunkat érvényesíteni. Nemcsak számomra, hanem a csapat szempontjából is nagyszerűen alakult a mérkőzés.

A Kasimpasa kedden Varga Kevint a 60. perctől bevetve ütötte ki a kupából 5-0-s sikerrel a negyedosztályú Alanya Kestelsport, a csatár 2-0-s hazai vezetésnél állt be, és egy gólt szerzett. Ez volt Varga első gólja a mostani idényben a Kasimpasa színeiben. A DVSC-től igazolt játékos csapata pénteken bajnoki meccsen 1-1-re zárt a Besiktas ellen, Varga akkor a szünetben állt be.

Nagy Ádám csapata, az olasz másodosztályban vitézkedő Pisa is két meccset játszott a múlt héten, kedden a Perugia elvitt tőle egy pontot az 1-1-es végeredménnyel, majd a Como vendégeként egy öngóllal nyert 1-0-ra, a magyar középpályás mindkét mérkőzést végigjátszotta.

A szlovák bajnokság 17. fordulójában a Dunaszerdahely az FK Pohronie együttesét fogadta. Nyikorgó kezdés után fél óra elteltével szerzett vezetést a DAC, három perccel később Hahn János szemfülességének köszönhetően már kettővel vezetett: Adamec eladta a labdát, a magyar válogatott játékosa a kapust is kicselezve mintaszerűen használta ki a ziccert. A fordulás után a csereként beálló Schäfer András, majd Hahn János lábában is benne volt a harmadik hazai találat, de kihagyták ezeket a lehetőségeket, így maradt a kétgólos dunaszerdahelyi győzelem. A Parma magyar védője, Balogh Botond sérült, ezért ő nem játszhatott.

Fotó: Hahn János (a háttérben) a gólját ünnepli Fotó: Facebook/DAC

– Schäfer András azt szokta mondani, hogy én vagyok a csúnya gólok szerzője. Igazából nekem mindegy, bármilyen gólnak örülök. Meg a legfontosabb, hogy nyertünk – mondta jókedvűen a Nemzeti Sportnak Hahn János, akinek a lábában volt minimum még egy gól. – A helyzetnél higgadtabbnak kellett volna maradnom, a hosszúba kellett volna irányítanom a labdát. De hát ilyen a csatársor. Egy bemegy, egy kimarad.

Cipruson az AEK Larnaca a Doxa vendégeként 4-1-re nyert, a sikernek Gyurcsó Ádám kezdőként 73 percen át lehetett aktív részese. Az Omonia Nicosia Lang Ádámmal a védelmében lépett pályára az AEL Limasszol otthonában, 1-0-al szerezte meg a három pontot, a magyar védőt nem cserélték le. Még a találkozó előtt adott interjút a Nemzeti Sportnak, amelyben többek között arról is beszélt, hogy a csapata címvédőként gyengén szerepel a bajnokságban, csupán a tabella hetedik helyén áll:

– Beragadtunk az elején. Meg kellett küzdenünk több nehézséggel, és a formánk sem volt éppen kitűnő. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, a szerencse is elpártolt tőlünk, ami tavaly jól sült el, most rosszul. Időbe telt, mire kikecmeregtünk a gödörből, de ma már újra a régi arcunkat mutatjuk, dominálunk a meccseken, a legutóbbi kettőt meg is nyertük. Az éllovas Apollontól tizenkét, a második helyen álló AEK Larnacától tizenegy ponttal vagyunk lemaradva, de van két elmaradt mérkőzésünk. Ha azokat behúzzuk, máris lőtávolon belül vagyunk. Úgy akarunk nekivágni a rájátszásnak, hogy reális sanszunk legyen az ismétlésre.

Lang Ádám címvédésre készül Fotó: Marios Gregoriou / Facebook/OMONOIA FC

A holland élvonalban Kiss Tamás a kispadról láthatta, hogy csapata, a Cambuur hazai pályán 6-1-es megsemmisítő vereséget szenvedett a Vitesse együttesétől, Kecskés Ákos viszont végig a pályán lehetett az orosz Nyizsnyij Novgorodban, amely házigazdaként 2-1-re legyőzte a Kazant. Horvátországban az NK Esijek magyarja, Kleinheisler László aligha emlékezik majd vissza jó érzésekkel a goricei mérkőzésre, a végeredmény 1-1-lett, a magyar középpályás pedig a 61. percben megkapta a második sárga lapját, és ezzel a pirosat is. A Hajduk Split a mindössze a harmadik helyen álló Dinamo Zagrebhez látogatott el, meglepetésre nyert 2-0-ra, és ezzel meg is előzte a bajnokot, Lovrencsics Gergő, aki az ősszel bejelentette, visszavonul a válogatottságtól, kezdett, és a 81. percben lecserélték.

Látványos siker részese lehetett Svájcban Bolla Bendegúz, akinek a csapata, a Grasshoppers idegenben 4-0-ra lelépte a St. Gallent. Az október végén, a Zürich elleni bajnokin megsérült Bolla Bendegúz hosszabb idő után tért vissza a Szöcskék kezdőjébe – sérülése után múlt héten játszott először –, és gólpasszal járult hozzá a sikerhez, az első félidőben csapata második találatát készítette elő. Szerbiában a Partizan Beograd 2-0-ra győzte le a Novi Pazart, Holender Filipet a 68. percben, a végeredmény kialakulása után cserélte be az edzője. Futács Márkó csapatának, a szlovén Olimpija Ljubljanának a meccse elmaradt a Domzale stadionjában, mert a pályát elborította a víz.

Fordulatos mérkőzésen maradt alul Gazdag Dániel csapata, a Philadelphia Union a New York City ellen az észak-amerikai labdarúgó-bajnokság (MLS) rájátszásában, a Keleti főcsoport döntőjében. Ugyan az első félidőben jóval kevesebbet birtokolta a labdát, így is veszélyesebben futballozott a Gazdag Dánielt a kezdőbe nevező Philadelphia a New York-iak ellen. A 63. percben jött az első gól: az Union Gazdag centerezése után a perui válogatott védő, Alexander Callens öngóljával került előnybe. A City azonban gyorsan egyenlített, majd a 88. percben a vezetést is megszerezte, amivel bejutott az MLS döntőjébe, ahol a Portland Timber lesz az ellenfele.