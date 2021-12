A lovak biztos jelenléte az egyetlen reménysugár

Egy nappal azután, hogy a Magyar Öttusaszövetség elnöksége arról határozott, mindenképpen fenntartják a szövetség jelenlegi, harmincas lóállományát legalább 2022 augusztusáig, a székesfehérvári Európa-bajnokságig, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság levette a 2028-as Los Angeles-i olimpia előzetes programjáról a sportágat.

– A NOB közleménye óta eltelt öt nap alatt nem tudtuk még értékelni az új fejleményeket, annyi azonban biztos, hogy az elnökség hivatalos álláspontja továbbra is az, hogy a 2024-es párizsi olimpiára fókuszálunk, amelyen még lesz lovaglás, így egyelőre biztosan fenntartjuk a szövetség jelenlegi lóállományát – mondta a Nemzeti Sportnak Gallai István, a hazai szövetség főtitkára.

A sportvezető úgy véli: a NOB döntésével lényegében elfogadta a Nemzetközi Öttusaszövetség (UIPM) törekvéseit, hiszen konkrét elvárásokat fogalmazott meg az új sportággal és a lebonyolítással kapcsolatban: legyen sokkal olcsóbb a jelenleginél, érjen el sokkal szélesebb tömegbázist, szólítsa meg a fiatalokat és legyen közönségbarát. Gallai sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a NOB sajtótájékoztatóján nem hangzott el újságírói kérdés a szervezethez eljuttatott sportolói levél kapcsán, amelyben az öttusa kiválóságai kérik Thomas Bach elnököt, álljon ki a lovaglás mellett, azonban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság hozzáállásában minimális pozitívumot is lát.

– A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a UIPM-nek konzultálni kellene a saját sportági közösségével az új sportág és lebonyolítási rendszer kialakításának ügyében, a Nemzetközi Öttusaszövetség pedig ezt is fogja tenni. A legutóbbi világbajnokságon megalakult sportolói bizottság elnökét például valószínűleg meg fogják hívni a kérdésen dolgozó munkacsoportba. Jó lenne, ha a jövő héten felálló bizottságba magyar szakember is kerülne, de nem tartom valószínűnek, mert mi eddig egyértelműen a sportágcsere ellenzői közé tartoztunk, nyíltan szembe menve a UIPM által képviselt irányvonallal, és ebben a tekintetben a Magyar Öttusaszövetség álláspontja a múlt szerdai közlemény óta nem is változott – fejtette ki a sportvezető, aki szerint egyetlen, nagyon halovány reménysugár maradt csupán az öttusa lovaglószámának megmentésére.

A NOB sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre ugyanis Thomas Bach elmondta, maga a lovaglás, mint különálló sportág nincs veszélyben az olimpiai program tekintetében, így lovak mindenképpen lesznek az ötkarikás játékokon.